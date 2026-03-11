Mercato - OM : Eric Cantona proche de prendre le poste d’entraîneur ?

Amadou Diawara

Après l'éviction de Roberto De Zerbi le 10 février, l'OM a officialisé la nomination d'Habib Beye en tant qu'entraineur de l'équipe première. Eric Cantona ne faisait pas partie des candidats pour prendre les rênes du club cette année, mais il a été proche de s'assoir sur le banc marseillais par le passé.

Depuis le début de la saison, les résultats de l'OM sont en dents de scie. Pour relancer l'exercice 2025-2026, le club marseillais a annoncé le départ de Roberto De Zerbi le 10 février. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a communiqué l'OM sur son site officiel.

«Ils s’étaient rencontrés avec M. Dreyfus, mais...» Huit jours après le départ de Roberto De Zerbi, l'OM a officialisé l'arrivée d'Habib Beye. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle d’Habib Beye », peut-on lire sur le site officiel du club olympien. S'il ne faisait pas partie des pistes de l'OM pour la succession de Roberto De Zerbi, Eric Cantona a été proche de s'assoir sur le banc phocéen aprsè le départ d'Igor Tudor à l'intersaison 2023. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Pascal Olmeta sur les ondes de RMC Sport.