Antoine Dupont a fait comme Zidane : Le coup de gueule d’une célébrité !

Antoine Dupont dispute actuellement le Tournoi des VI Nations avec le XV de France. Après la lourde défaite face à l'Ecosse ce samedi, une célébrité a poussé un énorme coup de gueule, faisant un parallèle avec Zinedine Zidane, ancienne gloire de l'équipe de France de football.
En lice pour le Tournoi des VI Nations, le XV de France s'est frotté à l'Ecosse ce samedi 7 mars. Malheureusement pour les hommes de Fabien Galthié, ils ont essuyé une défaite sèche face au XV du Chardon, et ce, au Murrayfield Stadium d'Edimbourg (50-40). Interrogé sur les ondes de RMC Sport, Vincent Moscato s'est lâché sur la mauvaise performance des Bleus, plus particulièrement sur le match d'Antoine Dupont, qui n'était pas du tout dans son assiette lors du dernier rendez-vous de son équipe.
«Je ne l’ai jamais vu comme ça»
« Les responsables sont les leaders et ils sont passés à côté. Les mecs ont fait un mauvais match, c’est inexplicable. Antoine Dupont a soixante sélections, c’était le meilleur du monde, c’était Terminator et il n’a pas été bon du tout, je ne l’ai jamais vu comme ça », a pesté Vincent Moscato, avant d'en rajouter une couche.
«Antoine Dupont a fait un match à 8/20»
« Antoine Dupont, il a fait un match à 8/20, alors qu’il est toujours bon ! Il y a eu une espèce de magie, un truc qui s’est passé, qui a fait que tout le monde est nul. On essaie d’expliquer les raisons, mais on ne peut pas. On a été mauvais, c’est comme ça. Platini et Zidane ont fait des matchs de merde aussi », a conclu Vincent Moscato, ancien joueur du XV de France, ce mardi. Reste à savoir si les Bleus se rattraperont lors de leur prochaine rencontre. Pour rappel, la bande à Antoine Dupont va se frotter à l'Angleterre ce samedi 14 mars au Stade de France.