Antoine Dupont avec un milliardaire, le projet étalé au grand jour : «Pourquoi pas ?»

Au début du mois de novembre, Antoine Dupont a rempilé avec le Stade Toulousain. En effet, la vedette du XV de France a paraphé un nouveau bail avec son club, étant désormais engagé jusqu'en 2031. Malgré tout, un milliardaire espère convaincre Antoine Dupont de s'engager en faveur d'une autre écurie française.
Antoine Dupont s'est engagé en faveur du Stade Toulousain lors de l'été 2017. Arrivé il y a presque neuf ans dans son club, l'international français ne devrait pas faire ses valises avant plusieurs années. En effet, Antoine Dupont a rempilé avec le Stade Toulousain au début du mois de novembre. Désormais, la star du XV de France est donc liée aux Rouge et Noir jusqu'en 2031.
«Il n’y a pas de limites à notre ambition»
A la mi-temps du choc entre le Stade Toulousain et le Stade Français en Top 14, Antoine Dupont s'est totalement enflammé pour sa prolongation. « Vous le savez tous, c’était un rêve d’enfant pour moi de porter ce maillot un jour, et c’est mon rêve éveillé d’adulte de poursuivre l’aventure ici. J’espère que la prochaine fois qu’on se verra j’aurai des crampons au pied », avait confié le joueur de 29 ans le 1er novembre face aux supporters de son équipe. Malgré le renouvellement de contrat d'Antoine Dupont, le milliardaire Pierre-Edouard Stérin espère pouvoir le recruter et l'attirer un joueur vers son club : le Biarritz Olympique.
«Pourquoi ne pas essayer de compter Antoine Dupont dans nos rangs»
Propriétaire du Biarritz Olympique, le milliardaire Pierre-Edouard Stérin a affiché clairement sa volonté d'arracher Antoine Dupont au Stade Toulousain. « Il n’y a pas de limites à notre ambition et pourquoi ne pas essayer de compter Antoine Dupont dans nos rangs à moyen terme », a affirmé le propriétaire du BOPB dans des propos rapportés par Rugbyrama il y a plusieurs mois. Reste à savoir si Antoine Dupont se laissera tenter par l'idée de signer au Biarritz Olympique Pays Basque, actuel pensionnaire de Pro D2.