Cyclisme : Pogacar-Seixas, il prévoit une bataille épique dans les prochaines années !

Alexandre Higounet

A l'occasion des Strade Bianche, Tadej Pogacar et Paul Seixas se sont affrontés pour la première fois de la saison. Et si le Slovène l'a emporté, le jeune Français a confirmé qu'il était désormais proche de son niveau, étant le seul à résister à son offensive. Selon l'ancien coureur Adam Blythe, cela augure d'un duel absolument épique entre les deux coureurs dans les prochaines années...

A l'occasion des Strade Bianche, Tadej Pogacar et Paul Seixas se sont retrouvés face à face pour la première fois de l'année, et on n'a pas été déçu. Entre un Tadej Pogacar faisant le maximum pour mettre le jeune Français sous l'éteignoir, et ce dernier résistant magnifiquement, y compris après avoir dû lâcher la roue du Slovène, pour finir seul à une minute à l'arrivée, le duel a tenu toutes ses promesses.

« Seixas a abattu un travail considérable en tête de course, je pense que Del Toro était à bout de forces » A l'occasion d'une intervention pour TNT Sports, Adam Blythe, l'ancien coureur, a reconnu qu'il avait été bluffé par la performance de Seixas face à un Pogacar qui a tout mis pour affirmer son territoire, déclarant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Paul Seixas est incroyable ! Le jeune homme de 19 ans s'est retrouvé seul juste derrière Tadej… A ce moment-là, Tadej a remis les gaz et a réussi à le distancer Seixas, et il lui restait encore 78 kilomètres à parcourir ». Ce qui a particulièrement impressionné Blythe, c'est qu'au-delà de la résistance de Seixas lors de la terrible attaque de Pogacar, il ne s'est pas désuni par la suite et a essoré ceux qui sont revenus dans sa roue, à commencer par le Mexicain Isaac Del Toro, le lieutenant numéro un du Slovène : « Seixas a abattu un travail considérable en tête de course, et personne ne lui a vraiment laissé l'opportunité, surtout à l'approche de la ligne d'arrivée. Il a même demandé de l'aide à ce moment-là, mais… je pense que Del Toro était à bout de forces ».