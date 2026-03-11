Officiel : L'OM annonce une très mauvaise nouvelle !

Eliminé de toutes les compétitions, l'OM se focalise désormais sur la Ligue 1 avec l'objectif clair de finir sur le podium afin de sa qualifier directement pour la Ligue des champions. Mais dans cette optique, le club phocéen a annoncé une très mauvaise nouvelle.
Eliminé de la Ligue des champions dès la phase de championnat avec une déroute à Bruges (0-3), l'OM n'est également plus engagé en Coupe de France après la défaite aux tirs-au-but contre Toulouse. Par conséquent, le dernier objectif des Marseillais sera de finir sur le podium en Ligue 1. La bataille avec l'OL, Rennes voire le LOSC et l'AS Monaco, s'annonce intense. Et pour cela, il faudra probablement faire sans Nayef Aguerd, qui va se faire opérer comme l'a annoncé l'OM.
Aguerd va se faire opérer
« L’Olympique de Marseille informe que Nayef Aguerd va subir demain, le 12 mars 2026, une intervention chirurgicale afin de traiter une pubalgie persistante. Depuis plusieurs semaines, le défenseur olympien évoluait avec une douleur et une gêne devenues trop importantes pour continuer dans ces conditions. Malgré les soins conservateurs mis en place par le staff médical du club, l’évolution de la pathologie a conduit à la décision d’une opération devenue inéluctable. Nayef Aguerd entamera par la suite un protocole de rééducation sous la supervision du staff médical de l’Olympique de Marseille. Très déterminé, le joueur fera tout son possible pour revenir le plus rapidement sur les terrains afin de participer au sprint final de la saison avec l’OM. Le club apportera son soutien total à Nayef durant sa convalescence », peut-on lire dans le communiqué du club phocéen.
Un vrai coup dur pour l'OM
Et bien que l'OM ne communique pas la durée de son indisponibilité, Nayef Aguerd va manquer plusieurs rencontres, ce qui représente un vrai coup dur pour les Marseillais puisque l'international marocain est probablement le meilleur défenseur de l'OM cette saison au sein d'un secteur en grande difficulté. En son absence, Habib Beye devrait s'appuyer sur Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard pour former sa charnière centrale, à moins que Facundo Medina ne retrouve l'axe de la défense, lui qui est également utilisé à gauche.