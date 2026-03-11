Officiel : L'OM annonce une très mauvaise nouvelle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Eliminé de toutes les compétitions, l'OM se focalise désormais sur la Ligue 1 avec l'objectif clair de finir sur le podium afin de sa qualifier directement pour la Ligue des champions. Mais dans cette optique, le club phocéen a annoncé une très mauvaise nouvelle.

Eliminé de la Ligue des champions dès la phase de championnat avec une déroute à Bruges (0-3), l'OM n'est également plus engagé en Coupe de France après la défaite aux tirs-au-but contre Toulouse. Par conséquent, le dernier objectif des Marseillais sera de finir sur le podium en Ligue 1. La bataille avec l'OL, Rennes voire le LOSC et l'AS Monaco, s'annonce intense. Et pour cela, il faudra probablement faire sans Nayef Aguerd, qui va se faire opérer comme l'a annoncé l'OM.

Communiqué médical de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 11, 2026

Aguerd va se faire opérer « L’Olympique de Marseille informe que Nayef Aguerd va subir demain, le 12 mars 2026, une intervention chirurgicale afin de traiter une pubalgie persistante. Depuis plusieurs semaines, le défenseur olympien évoluait avec une douleur et une gêne devenues trop importantes pour continuer dans ces conditions. Malgré les soins conservateurs mis en place par le staff médical du club, l’évolution de la pathologie a conduit à la décision d’une opération devenue inéluctable. Nayef Aguerd entamera par la suite un protocole de rééducation sous la supervision du staff médical de l’Olympique de Marseille. Très déterminé, le joueur fera tout son possible pour revenir le plus rapidement sur les terrains afin de participer au sprint final de la saison avec l’OM. Le club apportera son soutien total à Nayef durant sa convalescence », peut-on lire dans le communiqué du club phocéen.