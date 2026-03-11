Mercato - PSG : Transfert d'un champion du monde, c'est possible !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contrairement à ces derniers mois, le PSG pourrait connaître un mercato bien plus animé l'été prochain. En effet, l'effectif a besoin d'être régénéré et cela passe par un recrutement plus important que ce qui est fait depuis quelques marchés des transferts. C'est ainsi que l'arrivée d'un Champion du monde n'est pas à exclure.

Habitué à des périodes de mercato très agitées, le PSG est beaucoup plus discret depuis quelques mois. Et pour cause, depuis janvier 2025, seuls trois joueurs de champ ont été recrutés à savoir Khvicha Kvaratskhelia, Illia Zabarnyi et le jeune Dro Fernandez. Cela fait donc un joueur de champ par mercato. Un bien maigre total que les Parisiens sont peut-être en train de payer compte tenu du rendement actuel du PSG. L'effectif semble un peu court en quantité pour répondre aux nombreuses blessures. Mais cela pourrait prochainement changer.

ℹ️ Enzo Fernandez plaît toujours au PSG. Malgré son contrat longue durée, le milieu argentin, surveillé de longue date par le PSG, pourrait voir son horizon bouger en fonction de plusieurs facteurs :



⁃Le départ d’Enzo Maresca a provoqué une période de flottement chez… pic.twitter.com/fFSxjNps7p — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) March 11, 2026

Enzo Fernandez au PSG, les raisons d'y croire Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE, dès l'été prochain, le PSG pourrait tenter de recruter Enzo Fernandez. Un transfert délicat sur le papier compte tenu du contrat qui lie l'international argentin à Chelsea jusqu'en 2032, mais pas impossible. En effet, si jamais les Blues ne parvenaient pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, la porte pourrait s'ouvrir pour un transfert d'Enzo Fernandez. Chelsea est actuellement cinquième de Premier League à seulement trois points de Manchester United et Aston Villa.