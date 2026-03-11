Mercato - PSG : Transfert d'un champion du monde, c'est possible !

Contrairement à ces derniers mois, le PSG pourrait connaître un mercato bien plus animé l'été prochain. En effet, l'effectif a besoin d'être régénéré et cela passe par un recrutement plus important que ce qui est fait depuis quelques marchés des transferts. C'est ainsi que l'arrivée d'un Champion du monde n'est pas à exclure.
Habitué à des périodes de mercato très agitées, le PSG est beaucoup plus discret depuis quelques mois. Et pour cause, depuis janvier 2025, seuls trois joueurs de champ ont été recrutés à savoir Khvicha Kvaratskhelia, Illia Zabarnyi et le jeune Dro Fernandez. Cela fait donc un joueur de champ par mercato. Un bien maigre total que les Parisiens sont peut-être en train de payer compte tenu du rendement actuel du PSG. L'effectif semble un peu court en quantité pour répondre aux nombreuses blessures. Mais cela pourrait prochainement changer.
Enzo Fernandez au PSG, les raisons d'y croire
Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE, dès l'été prochain, le PSG pourrait tenter de recruter Enzo Fernandez. Un transfert délicat sur le papier compte tenu du contrat qui lie l'international argentin à Chelsea jusqu'en 2032, mais pas impossible. En effet, si jamais les Blues ne parvenaient pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, la porte pourrait s'ouvrir pour un transfert d'Enzo Fernandez. Chelsea est actuellement cinquième de Premier League à seulement trois points de Manchester United et Aston Villa.
Une relation moins fluide avec Rosenior ?
Sans Ligue des champions, Enzo Fernandez pourrait effectivement réclamer son transfert, d'autant plus que le milieu de terrain argentin a mal vécu le départ d'Enzo Maresca dont il était proche, et semble avoir une relation beaucoup moins fluide avec Liam Rosenior. D'autre part, Chelsea est confronté à une situation financière complexe avec 407M€ de pertes avant impôts sur l'exercice 2024-2025 et s'est vu infliger une amende 80M€ avec sursis de la part de l'UEFA. Par conséquent, un transfert d'Enzo Fernandez, recruté pour 120M€ juste après la Coupe du monde 2022, pourrait permettre aux Blues d'assainir leurs finances.