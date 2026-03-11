AccueilMercato Football

Mercato - PSG : Une star contactée, sa femme fait tout annuler !

Axel Cornic

Depuis le début du projet QSI, de très nombreuses stars de la planète football ont été liée au Paris Saint-Germain. Mais elles n’ont pas toutes signé et la liste des anecdotes concernant les différents échecs rencontrés par les Parisiens est longue. Ainsi, on a notamment appris qu’un attaquant d’envergure internationale aurait pu débarquer... avant que sa femme ne fasse tout capoter.

Avant que Luis Enrique ne décidé de lancer une nouvelle mode, le PSG a surtout été le club dont tout le monde parlait lors des sessions de mercato. Il faut dire que les Parisiens ont réalisé quelques coups légendaires comme en 2017, lorsque Paris a bouclé le premier et le deuxième transfert le plus cher de l’histoire du football, avec Neymar et Kylian Mbappé.

« Une chose est claire : pour la femme de Lewandowski, un déménagement à Paris n’a jamais été une option »

Quelques années plus tard, plus précisément en 2019, le PSG aurait pu boucler une autre recrue phénoménale avec Robert Lewandowski, qui évoluait encore au Bayern Munich à ce moment-là. Mais finalement ce dossier a capoté... à cause d’un argument de poids ! « Une chose est claire : pour la femme de Lewandowski, un déménagement à Paris n’a jamais été une option » a expliqué à l’époque l’ancien agent de l’international polonais, Cesary Kucharski.

« Lorsque nous avons amené Robert en Allemagne, le plan était en fait : Dortmund, Bayern, Espagne, États-Unis »

« J’ai eu des contacts avec le PSG à propos de Robert à quelques reprises dans le passé, mais il n’a jamais voulu être sérieux à ce sujet. La porte de Paris était toujours fermée » avait précisé l’ancien agent de Robert Lewandowski, dans un entretien accordé à Goal. « Lorsque nous avons amené Robert en Allemagne, le plan était en fait : Dortmund, Bayern, Espagne, États-Unis. Et ce n'est un secret pour personne que le Real Madrid était son grand rêve. Mais les clubs espagnols ne sont actuellement pas assez solides financièrement pour se le permettre ».

