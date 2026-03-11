Mercato - PSG : Luis Enrique rêve d'un champion du monde, le transfert qui va faire parler !

Après avoir mené deux périodes de mercato très discrète, le PSG pourrait bien se réveiller l'été prochain pour frapper très fort. Dans cette optique, la piste menant à un champion du monde prend de l'épaisseur, et cela risque d'ailleurs de faire polémique dans les prochains mois.

Un transfert qui risque de faire polémique

Et pour cause, Enzo Fernandez a été impliqué dans une polémique après la victoire contre la Colombie lors de la Copa América 2024. Sous l’impulsion du milieu de terrain de Chelsea, les joueurs de l'Argentine avant repris des chants racistes à l'encontre de... l'équipe de France. Difficile de comprendre le rapport, mais il s'agit probablement de la rivalité grandissante entre les deux nations depuis la finale de la Coupe du monde 2022. Toujours est-il qu'Enzo Fernandez s'était justifié de façon peu convaincante. « Je me souviens de cette période. Ce qui s’est passé ne me ressemble pas. C’était une période très difficile pour moi et j’en ai beaucoup souffert. J’ai toujours compris la position de mes coéquipiers, alors la première chose que j’ai faite a été de les appeler pour leur dire que je ne partirais pas en vacances. C’était un moment d’euphorie où je ne voulais blesser personne. C’était simplement une chanson que nous chantons en Argentine, qui fait partie du folklore du football, comme on l’appelle. C’était une période très difficile pour moi, et j’ai essayé de m’excuser auprès de l’équipe pour montrer à mes coéquipiers que je ne suis pas du genre à discriminer ou à juger les autres. Ils ont compris mon message et l’affaire s’est arrêtée là », confiait-il pour Give Me Sport en janvier 2025, quelques mois après les faits. Nul doute que si Enzo Fernandez venait à signer au PSG, cette polémique ressortirait très rapidement.