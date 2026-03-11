Mercato - PSG : Luis Enrique rêve d'un champion du monde, le transfert qui va faire parler !

Après avoir mené deux périodes de mercato très discrète, le PSG pourrait bien se réveiller l'été prochain pour frapper très fort. Dans cette optique, la piste menant à un champion du monde prend de l'épaisseur, et cela risque d'ailleurs de faire polémique dans les prochains mois.
Ces derniers mois, le PSG a adopté une stratégie très différente sur le mercato. Habituellement hyper actif en matière de transferts, le club de la capitale se fait beaucoup plus discret depuis quelques temps puisque lors des trois derniers marchés, seuls trois joueurs de champ sont arrivés, à savoir Khvicha Kvaratskhelia, Illia Zabarnyi et Dro Fernandez. Les gardiens Lucas Chevalier et Renato Marin ont également signé, mais cela reste peu mouvementé par rapport au passé récent.
Le PSG veut toujours Enzo Fernandez ?
Et compte tenu de l'enchaînement des blessures au sein de son effectif, le PSG pourrait revoir ses plans dès l'été prochains. Ainsi, selon les informations de L'EQUIPE, Luis Enrique aimerait recruter Enzo Fernandez. Du haut de ses 25 ans, le milieu de terrain de Chelsea possède le profil technique qui correspond aux ambitions du coach espagnol. Mais le transfert du champion du monde pourrait largement faire parler.
Un transfert qui risque de faire polémique
Et pour cause, Enzo Fernandez a été impliqué dans une polémique après la victoire contre la Colombie lors de la Copa América 2024. Sous l’impulsion du milieu de terrain de Chelsea, les joueurs de l'Argentine avant repris des chants racistes à l'encontre de... l'équipe de France. Difficile de comprendre le rapport, mais il s'agit probablement de la rivalité grandissante entre les deux nations depuis la finale de la Coupe du monde 2022. Toujours est-il qu'Enzo Fernandez s'était justifié de façon peu convaincante. « Je me souviens de cette période. Ce qui s’est passé ne me ressemble pas. C’était une période très difficile pour moi et j’en ai beaucoup souffert. J’ai toujours compris la position de mes coéquipiers, alors la première chose que j’ai faite a été de les appeler pour leur dire que je ne partirais pas en vacances. C’était un moment d’euphorie où je ne voulais blesser personne. C’était simplement une chanson que nous chantons en Argentine, qui fait partie du folklore du football, comme on l’appelle. C’était une période très difficile pour moi, et j’ai essayé de m’excuser auprès de l’équipe pour montrer à mes coéquipiers que je ne suis pas du genre à discriminer ou à juger les autres. Ils ont compris mon message et l’affaire s’est arrêtée là », confiait-il pour Give Me Sport en janvier 2025, quelques mois après les faits. Nul doute que si Enzo Fernandez venait à signer au PSG, cette polémique ressortirait très rapidement.