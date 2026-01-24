Kvaratskhelia : La grande décision du PSG pour son mercato !

Pierrick Levallet

L’hiver dernier, le PSG a surpris son monde en frappant un gros coup sur le mercato avec le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. Le club de la capitale pourrait faire de même en ce mois de janvier 2026. Les dirigeants parisiens auraient toutefois pris une décision à ce sujet à quelques jours de la fermeture du mercato hivernal.

En janvier 2025, le PSG a frappé un très gros coup sur le mercato. Le club de la capitale avait lâché 70M€ pour mettre la main sur Khvicha Kvaratskhelia, qui s’est immédiatement intégré dans le onze titulaire de Luis Enrique. La question s’est alors posée quant au fait que les Rouge-et-Bleu puissent réitérer l’expérience cet hiver. Mais visiblement, les pensionnaires de la Ligue 1 ont tranché à ce sujet.

«Le PSG n’a pas prévu de coup comme Kvaratskhelia» « Sur ce mercato, le PSG n’a pas prévu de coup comme Kvaratskhelia. Un joueur de cette trempe-là en Europe, je ne crois pas me tromper en disant que ça n’arrivera pas avant le 1er février » a expliqué le journaliste Fabrice Hawkins au micro d’After PSG sur YouTube.