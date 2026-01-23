«Je coupe mon téléphone» : L’OM trompé en plein mercato, transfert annulé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant que Medhi Benatia se charge du recrutement de l’OM, ce fut Pablo Longoria en général qui effectuait les démarches auprès des joueurs et des clubs. Un été, il y a bientôt cinq ans de cela, le président de l’Olympique de Marseille a tenté de convaincre un ancien joueur du PSG de signer. Ce dernier a fait perdurer le suspense jusqu’à rejoindre un autre club de Ligue 1.

Entre 2011 et 2013, Kevin Gameiro a porté le maillot du Paris Saint-Germain. De quoi lui faire naître une affection particulière pour le club de la capitale au point où il lui a été impossible de signer à l’OM. Et pourtant, le rival historique du PSG l’a démarché à trois reprises, la dernière remontant à l’été 2021 sous l’impulsion du président Pablo Longoria et du coach de l’époque Jorge Sampaoli.

«J’ai limite plus envie de jouer au foot» Aujourd’hui retraité, Kevin Gameiro s’est confié au détour d’une discussion de plus d’une heure avec Smaïl Bouabdellah pour Kampo sur le dilemme auquel il a été confronté cette année là avec l’OM. Entre sa défiance vis-à-vis de son passif avec le PSG et le manque d’options sur le marché. « Longoria et Sampaoli m’ont appelé. Quand mon agent me dit ça, je lui dis : « même si j’aime bien Longoria, jamais de la vie ». Après, je sors d’une saison catastrophique à Valence, avec le Covid, souvent blessé, j’ai limite plus envie de jouer au foot. J’avais plus cette passion là. Je laisse passer le temps pendant deux mois et pas grand-chose ne se passe et n’arrive. Marseille est encore là, il y avait aussi Trabzonspor qui me fait un contrat en or, mais aucune envie d’aller là-bas. Du coup il n’y a rien donc on discute avec Marseille ».