Entraîneur viré : Un ancien de l'OM est triste

La vie d’un entraîneur n’est pas de tout repos, alternant éloges et critiques, jusqu’à un départ souvent provoqué par la chute des résultats de l'équipe. Plusieurs techniciens passés par l’Olympique de Marseille sont bien placés pour en parler, l’un d’entre eux prenant justement la parole dans les colonnes d’un journal espagnol pour évoquer un dossier chaud du moment…

Il est généralement difficile pour un entraîneur de trouver de la stabilité. Xabi Alonso peut témoigner, lui qui vient de quitter le Real Madrid, sept mois après avoir pris la succession de Carlo Ancelotti sur le banc merengue. Une issue qui attriste Marcelino, resté seulement quelques semaines à l’OM, au début de la saison 2023/24.

L’ex-entraîneur de l’OM « pas surpris » du départ de Xabi Alonso « Cela m'a attristé. Je n'ai pas été surpris, car nous voyons de plus en plus souvent des décisions inattendues être prises, a expliqué Marcelino, interrogé par le quotidien AS. J'en suis le premier témoin. Nous, les entraîneurs, avons le grand avantage de faire ce que nous aimons vraiment, mais nous savons que dans le football actuel, il y a des circonstances que nous ne maîtrisons pas. Les clubs dépendent de quelqu'un et la plupart sont des sociétés anonymes, dont les propriétaires font ce qu'ils pensent être le mieux pour leur entreprise ».