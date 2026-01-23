Contacté par le PSG, il s'explique : «J'étais fan de l'OM...»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La rivalité entre le PSG et l'OM a parfois pu avoir un impact direct sur le marché des transferts, et ce fut notamment le cas en 2009 lorsque le club de la capitale a voulu recruter un défenseur central qui venait d'être sacré champion de France. Mais son amour pour l'OM a tout fait capoter...

Cadre de l'équipe des Girondins de Bordeaux qui sera sacrée en 2009, Souleymane Diawara remportera également le titre de champion de France la saison suivante avec l'OM. Son transfert vers le club phocéen a donc eu lieu en 2009, et ce fut un rêve pour l'international sénégalais, fan de Marseille. Et pourtant, Souleymane Diawara révèle qu'avant l'OM, c'est bien le PSG qui l'a contacté.

Souleymane Diawara confirme, il est fan de l'OM « Marseille ? J’ai toujours été fan de l’OM depuis tout petit, depuis l’époque de Chris Waddle, Francescoli… C’est vrai que quand j’étais à Bordeaux, j’étais loin d’imaginer de signer à l’OM. Avant Marseille, je devais aller au FC Séville. Ça ne s’est pas fait entre dirigeants… Il y avait le PSG de Charles Villeneuve. Ça ne s’est pas fait et j’entends Marseille qui vient derrière », confie-t-il au micro du podcast des Légendes sur Europe 1, avant de poursuivre.