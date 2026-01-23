De Zerbi et l’OM : L’histoire est terminée ?

Depuis 2024, Roberto De Zerbi est l’entraîneur de l’OM. L’Italien ayant signé jusqu’en 2027, il n’est pas prévu qu’il parte de sitôt. Et pourtant… Malgré ce contrat, les rumeurs sont de plus en plus nombreuses concernant l’avenir de De Zerbi et un possible départ du club phocéen à la fin de la saison. Se dirige-t-on alors tout droit vers la fin de cette histoire ?
Si Roberto De Zerbi est aujourd’hui l’entraîneur de l’OM, le sera-t-il encore la saison prochaine ? Malgré un contrat jusqu’en 2027 pour l’Italien, de plus en plus de questions se posent concernant l’avenir du technicien olympien. En effet, les rumeurs se multiplient à propos de De Zerbi. Et voilà qu’à l’étranger, on l’annonce de plus en plus loin de l’OM pour les mois à venir…
De Zerbi à Manchester United ?
Parti de Premier League il y a deux ans, Roberto De Zerbi garderait une très belle cote de l’autre côté de la Manche. Notamment auprès de Manchester United. En effet, ayant avoir contacté l’Italien en 2024, les Red Devils ne l’ont pas oublié. Cherchant dès à présent un entraîneur pour la saison prochaine après avoir viré Ruben Amorim, Manchester United aurait à l’oeil De Zerbi. De quoi faire trembler l’OM ?
Une histoire à l’OM loin d’être finie ?
Partira ? Ne partira pas ? Telle est donc la question pour l’avenir de Roberto De Zerbi. Si certains l’annoncent donc possiblement sur le départ, l’Italien n’a jamais caché son affection pour l’OM. A Marseille, il pourrait avoir trouvé l’endroit parfait pour s’exprimer sur un banc de touche. Ainsi, on pourrait voir De Zerbi aller jusqu’au bout de son contrat, même plus puisqu’une prolongation à l’OM pourrait aussi être une possibilité.
Alors, De Zerbi et l’OM, est-ce bientôt fini ?