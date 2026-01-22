Transfert surprise à Paris, un international arrive !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2030 avec Brighton, Diego Coppola pourrait migrer vers la France avant la fin de ce mercato hivernal. En effet, l'international italien serait sur le point de signer au Paris FC. Le club parisien voulant conclure l'opération Coppola le plus vite possible, et ce, pour devancer la concurrence.

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier, le Paris FC a déjà officialisé deux nouvelles arrivées : Marshall Munetsi et Luca Koleosho. D'une part, le milieu de terrain de 29 ans est prêté sans option d'achat par Wolverhampton. D'autre part, Burnley a prêté la pépite de 21 ans avec option d'achat.

Mercato : Diego Coppola va signer au Paris FC ? Malgré ces deux signatures, le Paris FC n'a pas fini de recruter lors de ce marché des transferts. En effet, le club présidé par Pierre Ferracci serait en passe de s'offrir les services de Diego Coppola.