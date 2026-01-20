Entraîneur du Paris FC : Jürgen Klopp fait une grosse annonce !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il n’est pas particulièrement friand du jeu proposé par le Paris FC, notamment lors de la victoire en Coupe de France face au PSG, Jürgen Klopp a tout de même apporté son soutien à Stéphane Gilli. L’ancien entraîneur de Liverpool a bien conscience des moyens à sa disposition, même si Red Bull aimerait que ses clubs pratiquent « le meilleur football possible. »

Ancien entraîneur de Liverpool et désormais directeur du football pour Red Bull, Jürgen Klopp n’a vraiment apprécié ce qu’il a vu lors de la victoire du Paris FC face au PSG (0-1) en 16es de finale de la Coupe de France. « C'est très bien de gagner contre le PSG comme nous l'avons fait en Coupe. Est-ce que c'était une bonne publicité pour le football ? Non, mais c'en était une pour la résilience et l'esprit d'équipe », a-t-il déclaré auprès des médias allemands dimanche.

« Il n'avait pas tous ses joueurs à disposition » Ce qui n’est pas un reproche envers l’entraîneur du Paris FC, dont Red Bull détient 10,6 % des parts, Stéphane Gilli. « Je ne vais pas voir Stéphane après le match en lui disant : Blablabla, je te l'avais dit que, 4-3-3... Non, on discute. Il n'avait pas tous ses joueurs à disposition, donc jouer à cinq derrière n'était pas un problème du tout », a poursuivi Jürgen Klopp, dans des propos relayés par L’Équipe. « Je suis responsable du football chez Red Bull. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde joue de la même manière. »