Entraîneur du Paris FC : Jürgen Klopp fait une grosse annonce !

S’il n’est pas particulièrement friand du jeu proposé par le Paris FC, notamment lors de la victoire en Coupe de France face au PSG, Jürgen Klopp a tout de même apporté son soutien à Stéphane Gilli. L’ancien entraîneur de Liverpool a bien conscience des moyens à sa disposition, même si Red Bull aimerait que ses clubs pratiquent « le meilleur football possible. »
Ancien entraîneur de Liverpool et désormais directeur du football pour Red Bull, Jürgen Klopp n’a vraiment apprécié ce qu’il a vu lors de la victoire du Paris FC face au PSG (0-1) en 16es de finale de la Coupe de France. « C'est très bien de gagner contre le PSG comme nous l'avons fait en Coupe. Est-ce que c'était une bonne publicité pour le football ? Non, mais c'en était une pour la résilience et l'esprit d'équipe », a-t-il déclaré auprès des médias allemands dimanche.
« Il n'avait pas tous ses joueurs à disposition »
Ce qui n’est pas un reproche envers l’entraîneur du Paris FC, dont Red Bull détient 10,6 % des parts, Stéphane Gilli. « Je ne vais pas voir Stéphane après le match en lui disant : Blablabla, je te l'avais dit que, 4-3-3... Non, on discute. Il n'avait pas tous ses joueurs à disposition, donc jouer à cinq derrière n'était pas un problème du tout », a poursuivi Jürgen Klopp, dans des propos relayés par L’Équipe. « Je suis responsable du football chez Red Bull. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde joue de la même manière. »
« Je suis celui qui défend le plus ardemment les entraîneurs »
« Red Bull souhaite que nous pratiquions le meilleur football possible, mais si vous êtes le Paris FC, je ne m'attends pas à ce que nous ayons 80 % de possession, je ne suis pas idiot », a ajouté Jürgen Klopp. « Je suis celui qui défend le plus ardemment les entraîneurs. Je ne suis pas du genre à arriver le matin - comme d'autres dans le football européen ces derniers temps - et à dire : "On a perdu, virez-le !" Je comprends donc les entraîneurs et je me bats vraiment pour eux, mais j'attends aussi d'eux un véritable impact. »