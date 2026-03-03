Sébastian Chabal : «Personne ne voulait dormir avec lui», le problème embêtant dévoilé par l’un de ses coéquipiers

Retraité depuis 2014, Sébastien Chabal a laissé l’image d’un joueur rugueux, aux placages destructeurs qui ont eu droit à des nombreuses vidéo highlights sur les réseaux sociaux. Mais l’ancien deuxième ou troisième-ligne a également marqué certains de ses coéquipiers de l’époque par d’autres caractéristiques.
Avant Antoine Dupont, la grande star du rugby français portait une barbe. Sébastien Chabal a marqué toute une génération et il a également été un véritable phénomène marketing, puisqu’au sommet de sa gloire entre 2007 et 2011, il gagnait près de 1M€ seulement avec ses contrats publicitaires. Sa notoriété n’a pas baissé depuis, notamment avec son rôle de consultant sur Canal+.
« Le joueur le plus pénible ? Sébastien Chabal »
Mais chez certains de ses coéquipiers, Sébastien Chabal n’a pas laissé que des bons souvenirs ! « Le joueur le plus pénible ? Sébastien Chabal, avec qui j'ai joué à Bourgoin (entre 1999 et 2001). Pas tellement sur un terrain ni avec l'équipe... mais à l'hôtel » avait confié l’ancien ailier Laurent Leflamand, dans un entretien accordé à L’Equipe en 2017. « Ses ronflements étaient mémorables. C'était impressionnant, pire qu'un train qui passe. Dans certains hôtels, on l'entendait même d'en bas. Personne ne voulait dormir avec lui ».
« Il avait empêché tout le monde de dormir par ses ronflements »
Ce n’est pas la seule anecdote à ce sujet concernant Sébastien Chabal. En effet, l’ancienne terreur des terrains de rugby avait également traumatisé le XV de France, lors d’un stage pré-Coupe du monde. « En 2007, on avait fait de l'escalade de nuit à Mont-Louis » avait expliqué l’ancien troisième-ligne Thierry Dusautoir, en juillet 2015. « On avait dormi dans une clairière. Sébastien Chabal avait empêché tout le monde de dormir par ses ronflements ». Plusieurs sources avaient expliqué à l’époque où il jouait encore, que celui que l’on surnommait Caveman avait droit à une chambre tout seul lorsque son équipe jouait à l’extérieur, afin de ne pas déranger ses coéquipiers.