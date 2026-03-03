Sébastian Chabal : «Personne ne voulait dormir avec lui», le problème embêtant dévoilé par l’un de ses coéquipiers

Axel Cornic

Retraité depuis 2014, Sébastien Chabal a laissé l’image d’un joueur rugueux, aux placages destructeurs qui ont eu droit à des nombreuses vidéo highlights sur les réseaux sociaux. Mais l’ancien deuxième ou troisième-ligne a également marqué certains de ses coéquipiers de l’époque par d’autres caractéristiques.

Avant Antoine Dupont, la grande star du rugby français portait une barbe. Sébastien Chabal a marqué toute une génération et il a également été un véritable phénomène marketing, puisqu’au sommet de sa gloire entre 2007 et 2011, il gagnait près de 1M€ seulement avec ses contrats publicitaires. Sa notoriété n’a pas baissé depuis, notamment avec son rôle de consultant sur Canal+.

« Le joueur le plus pénible ? Sébastien Chabal » Mais chez certains de ses coéquipiers, Sébastien Chabal n’a pas laissé que des bons souvenirs ! « Le joueur le plus pénible ? Sébastien Chabal, avec qui j'ai joué à Bourgoin (entre 1999 et 2001). Pas tellement sur un terrain ni avec l'équipe... mais à l'hôtel » avait confié l’ancien ailier Laurent Leflamand, dans un entretien accordé à L’Equipe en 2017. « Ses ronflements étaient mémorables. C'était impressionnant, pire qu'un train qui passe. Dans certains hôtels, on l'entendait même d'en bas. Personne ne voulait dormir avec lui ».