Transfert surprise au Paris FC : C’est la folie sur le mercato !

Bien décidé à conserver sa place dans l’élite, le Paris FC se veut ambitieux sur ce mercato hivernal. Après avoir d’ores et déjà conclu les arrivées de Luca Koleosho et de Marshall Munetsi sur ce mois de janvier, le club parisien vise désormais Kristjan Asllani (Inter), convoité par plusieurs clubs européens également.
Le PFC sur Kristjan Asllani
Cependant, le PFC continue de chercher des profils au milieu de terrain. Et à en croire les dernières indiscrétions de Foot Mercato, le club parisien cible Kristjan Asllani. Prêté par l’Inter au Torino, l’Albanais connaît une saison très compliquée, et devrait voir son prêt être rompu dans les prochains jours. L’Inter de son côté, ne serait pas contre une vente définitive du joueur de 23 ans.
L’Albanais est très convoité
Si cela facilite donc l’opération, le Paris FC va devoir se frotter à la concurrence dans ce dossier épineux. En effet, plusieurs clubs comme le Genoa, Bologne et Cagliari suivent Kristjan Asllani, tout comme certains clubs en Allemagne et en Turquie. Affaire à suivre de près...