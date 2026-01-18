Transfert surprise au Paris FC : C’est la folie sur le mercato !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Bien décidé à conserver sa place dans l’élite, le Paris FC se veut ambitieux sur ce mercato hivernal. Après avoir d’ores et déjà conclu les arrivées de Luca Koleosho et de Marshall Munetsi sur ce mois de janvier, le club parisien vise désormais Kristjan Asllani (Inter), convoité par plusieurs clubs européens également.

Le Paris FC veut absolument rester en Ligue 1. Pour cela le club parisien sait qu’il faudra offrir des cartouches supplémentaires à Stéphane Gilli sur ce mercato hivernal. Ainsi, Paris a déjà recruté l’ailier Luca Koleosho en provenance de Burnley, et s’est offert le prêt de Marshall Munetsi également (Wolverhampton).

Le PFC sur Kristjan Asllani Cependant, le PFC continue de chercher des profils au milieu de terrain. Et à en croire les dernières indiscrétions de Foot Mercato, le club parisien cible Kristjan Asllani. Prêté par l’Inter au Torino, l’Albanais connaît une saison très compliquée, et devrait voir son prêt être rompu dans les prochains jours. L’Inter de son côté, ne serait pas contre une vente définitive du joueur de 23 ans.