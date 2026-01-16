Un «crack mondial» au Paris FC, c’est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En pleine bataille pour le maintien dans l’élite, le Paris FC pourrait réaliser un gros mercato hivernal. Alors que le club parisien a déjà enregistré deux recrues sur ce mois de janvier, le jeune milieu de terrain Patrick Zabi (Stade de Reims) est convoité. Le crack de 19 ans est vu comme un immense potentiel par les dirigeants du PFC.

Le mercato hivernal prend une très belle tournure du côté du Paris FC ! En début de semaine, le président Pierre Ferracci annonçait que cinq nouveaux joueurs étaient espérés en janvier au sein du club parisien, qui a déjà enregistré les arrivées de Luca Koleosho, et de Marshall Munetsi en prêt.

Le PFC lorgne un crack Mais clairement, le PFC, en pleine lutte pour sa survie dans l’élite, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Si le vétéran Edin Dzeko est surveillé, le Paris FC convoite également Patrick Zabi pour cet hiver, comme nous vous l’avions révélé en exclusivité sur le10sport.com il y a quelques mois.