Un «crack mondial» au Paris FC, c’est annoncé !

En pleine bataille pour le maintien dans l’élite, le Paris FC pourrait réaliser un gros mercato hivernal. Alors que le club parisien a déjà enregistré deux recrues sur ce mois de janvier, le jeune milieu de terrain Patrick Zabi (Stade de Reims) est convoité. Le crack de 19 ans est vu comme un immense potentiel par les dirigeants du PFC.
Le mercato hivernal prend une très belle tournure du côté du Paris FC ! En début de semaine, le président Pierre Ferracci annonçait que cinq nouveaux joueurs étaient espérés en janvier au sein du club parisien, qui a déjà enregistré les arrivées de Luca Koleosho, et de Marshall Munetsi en prêt.
Le PFC lorgne un crack
Mais clairement, le PFC, en pleine lutte pour sa survie dans l’élite, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Si le vétéran Edin Dzeko est surveillé, le Paris FC convoite également Patrick Zabi pour cet hiver, comme nous vous l’avions révélé en exclusivité sur le10sport.com il y a quelques mois.
Patrick Zabi, futur phénomène mondial ?
Ce vendredi, Foot Mercato confirme, indiquant que le club parisien est toujours très intéressé par l’Ivoirien de 19 ans, également convoité à l’étranger. Le média indique que le groupe Red Bull, qui gère le sportif au Paris FC, voit Patrick Zabi comme un futur « crack mondial ». Affaire à suivre...