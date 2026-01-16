Real Madrid : La séparation qui va dégoûter Kylian Mbappé…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid est prêt à frapper très fort sur le marché des transferts au cours du mercato d’été 2026. En plus de Jürgen Klopp pour le poste d’entraîneur, le président Florentino Pérez aurait pour objectif de choquer son monde… et son vestiaire ? Vinicius Jr pourrait en pâtir au grand dam de Mbappé.

Avant même que l’élimination en quart de finale de Ligue des champions ne survienne face à Arsenal et que le Real Madrid ne remporte aucun trophée majeur en Espagne, Kylian Mbappé livrait une interview sur son premier exercice en tant que joueur du Real Madrid. A La Sexta, le Soulier d’or européen 2025 avec 31 réalisations en Liga s’enflammait pour son partenariat avec Vinicius.

Mbappé est venu au Real Madrid pour «jouer avec Vini», c’est fini ? « Je suis venu avec l'idée de jouer avec Vini. Je ne peux pas imaginer le Real Madrid sans Vini ». Voici le message que Kylian Mbappé faisait circuler pendant son entrevue avec le média ibérique. Cette bromance entre les deux hommes pourrait prendre fin au moment où Florentino Pérez décidera de lancer les grandes manœuvres en coulisses pour le recrutement d’Erling Braut Haaland. Sky Deutschland révèle d’ailleurs que le départ de l’attaquant brésilien deviendrait indispensable pour que le Real Madrid puisse augmenter ses chances dans la course à la signature du buteur du club mancunien.