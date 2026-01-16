PSG : Le coup de tonnerre à 100M€ sur le mercato !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Paris Saint-Germain et les Argentins, c’est une grande histoire d’amour. Cependant, depuis le départ de Lionel Messi en 2023, le contingent argentin n’est plus à Paris. Les dirigeants pourraient remédier à cette situation en bouclant le transfert d’Enzo Fernandez. Mais certainement pas à n’importe quel prix. Explications.

Et si après Khvicha Kvaratskhelia, transféré pendant le mercato hivernal 2025 pour 70M€, le Paris Saint-Germain recrutait une nouvelle star d’ici la clôture du marché ? L’Équipe a dévoilé dans son édition de jeudi que les dirigeants du club de la capitale garderaient un œil avisé sur l’évolution de la situation d’Enzo Fernandez du côté de Chelsea.

Enzo Fernandez «a priori Luis Enrique compatible» selon Daniel Riolo Le champion du monde argentin de 24 ans un infatigable milieu de terrain qui entre dans le moule de la philosophie tactique de Luis Enrique du point de vue de Daniel Riolo. L’éditorialiste de RMC s’est attardé sur ce dossier avoisinant les 100M€ pendant la diffusion de l’After Foot jeudi soir. « C’est un très bon joueur, très fort dans le pressing, il est également technique. A priori Luis Enrique compatible ».