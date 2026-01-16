PSG : Le coup de tonnerre à 100M€ sur le mercato !

Entre le Paris Saint-Germain et les Argentins, c’est une grande histoire d’amour. Cependant, depuis le départ de Lionel Messi en 2023, le contingent argentin n’est plus à Paris. Les dirigeants pourraient remédier à cette situation en bouclant le transfert d’Enzo Fernandez. Mais certainement pas à n’importe quel prix. Explications.
Et si après Khvicha Kvaratskhelia, transféré pendant le mercato hivernal 2025 pour 70M€, le Paris Saint-Germain recrutait une nouvelle star d’ici la clôture du marché ? L’Équipe a dévoilé dans son édition de jeudi que les dirigeants du club de la capitale garderaient un œil avisé sur l’évolution de la situation d’Enzo Fernandez du côté de Chelsea.
Enzo Fernandez «a priori Luis Enrique compatible» selon Daniel Riolo
Le champion du monde argentin de 24 ans un infatigable milieu de terrain qui entre dans le moule de la philosophie tactique de Luis Enrique du point de vue de Daniel Riolo. L’éditorialiste de RMC s’est attardé sur ce dossier avoisinant les 100M€ pendant la diffusion de l’After Foot jeudi soir. « C’est un très bon joueur, très fort dans le pressing, il est également technique. A priori Luis Enrique compatible ».
Le PSG prêt à mettre 100M€ sur la table ? C’est faux !
Le feuilleton Enzo Fernandez a pris de plus en plus d’ampleur dans la presse ces dernières heures. Au point où les médias étrangers vont jusqu’à dire que les hauts représentants du PSG pourraient dégainer une offre de transfert de plus de 100M€ à Chelsea pour arracher de leurs mains l’international argentin sous contrat jusqu’en 2032. Journaliste chez RMC Sport, Arthur Perrot a démenti cette information par l’intermédiaire de son compte X.