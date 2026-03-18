La blague d'une légende du Real Madrid qui n’avait pas vraiment fait rire Zinedine Zidane

En 2001, Zinedine Zidane quittait la Juventus pour rejoindre le Real Madrid. Mais voilà que les premiers mois du Français en Espagne n'ont clairement pas été les meilleurs. Zizou a alors dû faire avec les critiques de la presse, mais aussi les blagues de ses coéquipiers madrilènes. Et visiblement, sur le coup, ça n'avait pas forcément plu à Zidane.
Joueur du Real Madrid de 2001 à 2006, date de la fin de sa carrière, Zinedine Zidane est devenu une véritable légende chez les Merengue. Mais voilà qu'il ne faut pas oublier que les premiers pas de Zizou en Espagne ont été compliqués. Décevant sur le terrain, Zidane s'était alors attiré les foudres de la presse ibérique. Et dans le vestiaire du Real Madrid, on n'hésitait d'ailleurs pas à le chambrer...
« Il devenait fou à cause de moi »
Invité du podcast Bajo Los Palos, Ivan Helguera avait d'ailleurs raconté comment il embêtait Zinedine Zidane à l'époque. « Avec Zizou, on se parlait beaucoup. Il était le numéro 5 dans le vestiaire et moi le 6. Je lui disais : « Tu es trop tendu, j'ai l'impression de ne plus te voir alors que tu valais tellement cher, je joue deux fois mieux que toi avec la moitié de ton salaire ». On s'entendait très bien, il riait beaucoup. (...) Florentino Pérez m'a dit un jour : « Hé, pourquoi tu ne laisses pas Zizou tranquille un peu ? » J'ai répondu : « Je ne lui dis rien, je me contente de dire ce que les stats et la vérité montrent. » Il devenait fou à cause de moi. A l’entraînement, il avait envie de me frapper. Il se mettait en colère, une fois aux vestiaires, il me disait : « Écoute, je vais te dire un truc, on va finir par être en mauvais termes ». Et je riais », a expliqué l'ancien coéquipier de Zidane au Real Madrid.
« Tu vois, on gagne quand tu ne joues pas »
Ayant également assisté à ces scènes dans le vestiaire du Real Madrid, Iker Casillas n'a lui aussi pas hésité à remettre un peu d'huile sur le feu auprès de Zinedine Zidane : « Je me souviens de l'année où il a signé au Real Madrid. Il n'a pas pu jouer en Ligue des Champions, mais il a joué en Liga. Si tu te souviens, on a très mal commencé la saison en Liga cette année-là : une défaite, un nul et deux victoires. En Ligue des Champions, il ne jouait pas, et on a gagné les quatre matchs. Je me souviens que tu allais le voir et que tu lui disais : « Tu vois, on gagne quand tu ne joues pas ! ». Il devenait fou ».