Transfert à 20M€ : L'OM veut recruter un ancien joueur du Paris FC !

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2031 avec West Ham, Mohamadou Kanté devrait changer d'air lors du prochain mercato estival. Alors que les Hammers sont relégués en Championship, le crack de 20 ans aurait une vingtaine de courtisans, dont l'OM. Si son prix est fixé à 20M€, Mohamadou Kanté pourrait être transféré pour une somme inférieure.

Transféré librement et gratuitement au Paris FC lors de l'été 2022, Mohamadou Kanté s'est illustré dans la capitale française. A tel point qu'il a tapé dans l'œil de la direction de West Ham. D'ailleurs, les Hammers ont fait le nécessaire pour s'attacher les services du jeune talent de 20 ans lors de l'été 2024. Mais alors que le club anglais est relégué en Championship, le jeune milieu de terrain devrait changer d'air lors du prochain mercato estival, qui va ouvrir ses portes le 15 juin.

L'OM en pince pour Mohamadou Kanté Selon les informations de Foot Mercato, Mohamadou Kanté aurait une grosse cote de popularité sur le marché des transferts. En effet, une vingtaine de clubs auraient observé la pépite franco-sénégalaise, s'étant également renseigné à son sujet cette année. En France, l'OM - qui attend encore le verdict de la DNCG - et l'AS Monaco auraient coché le nom Mohamadou Kanté. Et à l'étranger, le joueur serait également courtisé.