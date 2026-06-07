Mercato : Le Paris FC veut relancer un ancien crack du football français !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le début du mercato estival approche à grands pas en France et pour certains clubs de Ligue 1, il y aura sans doute beaucoup d'agitation. Promu en Ligue 1 l'année dernière, le Paris FC a réussi son pari de se maintenir dans l'élite haut la main et pourrait viser encore plus haut dans les prochaines années. Le club serait sur la piste d'un joueur français qui a marqué les esprits lors de ses débuts.

En bâtissant un nouveau projet, le Paris FC semble prêt à relever tous les défis. Le deuxième club de la capitale a pour objectif de se présenter comme l'un des meilleurs clubs français sur le long terme. Pour sa deuxième saison en Ligue 1, les dirigeants semblent préparer un beau mercato. Le nom d'un ancien crack français vient de surgir...

Anthony Martial prêt à faire son grand retour ? Ancien joueur de l'OL où il a débuté sa carrière, Anthony Martial a fait parler de lui à un très jeune âge. Passé par Monaco et surtout Manchester United, sa carrière a pris un autre tournant après son départ du club anglais. A 30 ans, il est libre de tout contrat après une vingtaine de matches disputés avec le CF Monterrey, club mexicain. Et d'après les informations révélées par Média Foot, le Paris FC se positionne déjà sur son dossier. Un retour en Ligue 1 pour cet ancien crack du football français est largement envisageable.