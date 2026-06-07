Jürgen Klopp à la place de José Mourinho : Le verdict est tombé pour le Real Madrid !

Pierrick Levallet

Du changement se prépare du côté du Real Madrid. Ce dimanche, nous saurons qui sera le président du club madrilène entre Florentino Pérez et Enrique Riquelme. Ce dernier aimerait faire venir Jürgen Klopp plutôt que José Mourinho sur le banc merengue. Le verdict est toutefois déjà tombé pour le technicien allemand.

Après avoir vécu une saison blanche, le Real Madrid a prévu du changement cet été. Le club madrilène devrait notamment remplacer Alvaro Arbeloa sur son banc. Florentino Pérez aimerait faire revenir José Mourinho. Mais l’autre candidat à la présidence des Merengue, Enrique Riquelme, souhaiterait enrôler Jürgen Klopp. Depuis son départ de Liverpool en 2024, le coach de 58 ans n'est plus apparu sur un banc et occupe un rôle de responsable du football chez Red Bull. Seulement, le verdict est déjà tombé pour une éventuelle arrivée du technicien allemand.

«L’entraîneur que Riquelme veut au Real Madrid, c’est Jürgen Klopp» « Dimanche est le jour des élections au Real Madrid. Florentino Pérez contre Enrique Riquelme. Riquelme a annoncé que lundi, son directeur Raul - une légende du Real Madrid qui sera directeur si Riquelme remporte les élections - allait essayer de faire venir Jürgen Klopp. Ce n’est pas une surprise puisque mes sources me disent depuis un moment que l’entraîneur que Riquelme veut au Real Madrid, c’est Jürgen Klopp » a d’abord confié Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.