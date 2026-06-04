Le Real Madrid reçoit une réponse officielle pour José Mourinho : Il va falloir lâcher un gros chèque !

Alexis Brunet

Actuellement en poste au Benfica Lisbonne, José Mourinho a de grandes chances de quitter le club cet été. En effet, la formation portugaise a annoncé que le Special One allait rejoindre le Real Madrid contre 15M€ si Florentino Pérez gagne les élections présidentielles qui auront lieu ce dimanche 7 juin.

Après une saison très compliquée terminée sans le moindre titre, le Real Madrid va beaucoup changer cet été. Le club de la capitale espagnole a d’ailleurs déjà commencé à s’activer, puisqu’Alvaro Arbeloa ne sera plus l’entraîneur de la Casa Blanca l’année prochaine et il devrait être remplacé par José Mourinho. C’est en tout cas l’annonce qu’a faite Florentino Pérez dernièrement, qui doit encore pour cela gagner les élections présidentielles qui auront lieu ce dimanche 7 juin et pour lesquelles il aura comme adversaire l'homme d'affaires Enrique Riquelme.

Le Real Madrid va devoir dépenser 15M€ pour s’offrir Mourinho Après Florentino Pérez, c’est le Benfica Lisbonne qui a confirmé le possible départ de José Mourinho au Real Madrid par le biais d’un communiqué. Le club portugais précise que l’opération ne se fera que si l’actuel président madrilène est réélu et cela coûtera pas moins de 15M€ à la Casa Blanca en raison d’une clause de résiliation présente dans le contrat de l’ancien entraîneur de Chelsea ou bien de Manchester United.