Mercato - PSG : La première recrue de l’été, c’est lui !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il semblait pourtant avoir déjà un pied au Paris Saint-Germain. Le conseiller football du club de la capitale a décidé de ne pas aller au bout de cette opération. Alexeï Batrakov ne défendra donc pas les couleurs du PSG la saison prochaine selon Le Parisien. Tout le contraire d’Alessandro Longoni. Le portier italien de l’AC Milan devrait rapidement s’engager en faveur du club de la capitale. Explications.

Dans 11 jours, le mercato ouvrira officiellement ses portes. Jusqu’au 1er septembre, le Paris Saint-Germain pourra ainsi enregistrer des arrivées, mais aussi des départs. Gonçalo Ramos, Kang-in Lee, Bradley Barcola… Le suspense reste entier quant à leurs présences au PSG pour la saison prochaine. En parallèle, Luis Campos travaillerait déjà sur plusieurs dossiers à mener à bien.

Batrakov était tout proche du PSG… c’est terminé ! Il y a quelques jours, Dmitry Cheltsov assurait à Europeen Review que son client Alexeï Batrakov allait devenir un joueur du PSG au vu des avancées effectuées dans l’opération. « À 95 %, Batrakov va rejoindre Paris. Les dirigeants du PSG et du Lokomotiv ont déjà eu environ… plus de dix échanges téléphoniques. La semaine prochaine, Campos se rendra à Moscou pour tenter de conclure l’affaire. À présent, pour empêcher cette transaction, il faudrait qu’il se passe… enfin, un cas de force majeure. Le montant du transfert s’élèvera à 25 millions d’euros et son salaire sera d’environ 5 à 6 millions d’euros. Ça se fera dans deux semaines ». Il n’en sera rien puisque selon Le Parisien, le conseiller football du Paris Saint-Germain aurait décidé de clore cette opération et de passer à l’étude d’un autre dossier.