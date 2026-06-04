Vitinha : Annoncé au Real Madrid, il déclare sa flamme au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pièce indispensable du Paris Saint-Germain ces deux dernières saisons, Vitinha susciterait les convoitises du Real Madrid si l’on en croit la presse espagnole. Dans un entretien accordé au quotidien O Jogo, le milieu de 26 ans a savouré ce nouveau sacre européen du club de la capitale.

Pour la deuxième année consécutive, le PSG a remporté la Ligue des champions à l’issue d’une finale disputée avec Arsenal (1-1, 4 tab 3). Auteur d’une grosse prestation, Vitinha a été élu MVP. Les deux dernières saisons XXL réalisées par le milieu portugais n’auraient pas échappé au Real Madrid si l’on en croit la presse espagnole, et ce alors que le club prévoit de gros changements durant l’intersaison.

« Je fais partie de l'histoire du PSG » Vitinha fera-t-il parler de lui durant le mercato estival ? L’international portugais profite pour l’heure de son nouveau sacre en Ligue des champions avant le début de la Coupe du monde en Amérique du Nord. « Je fais partie de l'histoire du PSG », a-t-il d’ailleurs confié dans un entretien accordé à O Jogo.