Vitinha : Annoncé au Real Madrid, il déclare sa flamme au PSG !

Pièce indispensable du Paris Saint-Germain ces deux dernières saisons, Vitinha susciterait les convoitises du Real Madrid si l’on en croit la presse espagnole. Dans un entretien accordé au quotidien O Jogo, le milieu de 26 ans a savouré ce nouveau sacre européen du club de la capitale.
Pour la deuxième année consécutive, le PSG a remporté la Ligue des champions à l’issue d’une finale disputée avec Arsenal (1-1, 4 tab 3). Auteur d’une grosse prestation, Vitinha a été élu MVP. Les deux dernières saisons XXL réalisées par le milieu portugais n’auraient pas échappé au Real Madrid si l’on en croit la presse espagnole, et ce alors que le club prévoit de gros changements durant l’intersaison.
« Je fais partie de l'histoire du PSG »
Vitinha fera-t-il parler de lui durant le mercato estival ? L’international portugais profite pour l’heure de son nouveau sacre en Ligue des champions avant le début de la Coupe du monde en Amérique du Nord. « Je fais partie de l'histoire du PSG », a-t-il d’ailleurs confié dans un entretien accordé à O Jogo.
« C'est normal que de grands clubs veuillent les joueurs du PSG car ce sont les meilleurs depuis deux ans »
Samedi soir, Vitinha était justement revenu sur l’intérêt suscité par les joueurs de Luis Enrique sur le marché des transferts. « C'est normal que de grands clubs veuillent les joueurs du PSG car ce sont les meilleurs depuis deux ans. C'est comme ça que ça se passe dans le foot européen. Ce n'est pas super de dire ''On est les meilleurs'', on sait que les choses vont vite dans le foot, mais aujourd'hui on peut dire : ''On est les meilleurs d'Europe'' », s’était-il enflammé en conférence de presse, refusant de se projeter pour l’heure sur la quête d’une troisième étoile : « C'est la même chose si vous me demandez maintenant pour la troisième (sourire). Il y a un temps pour tout, il y a des étapes. Maintenant il faut célébrer, féliciter tout le monde. Tout le monde mérite, a fait un boulot incroyable. Cette envie de vouloir gagner encore, de ne vouloir s'arrêter jamais. Luis Enrique est vraiment le responsable, j'espère qu'il va pousser encore plus ! Mais on n'a pas envie de parler du futur maintenant, on a envie de profiter du présent. »