PSG - Départ de Barcola : Un invité surprise menace Arsenal et Liverpool pour son transfert ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une nouvelle saison couronnée de succès pour Bradley Barcola au Paris Saint-Germain. Encore vainqueur de la Ligue des champions avec le club parisien, l’ailier n’a une fois de plus pas démarré la finale de la C1. Son avenir, à deux ans de la fin de son contrat, pourrait s’écrire loin de la capitale puisque les clubs se bousculeraient en coulisses pour rafler les faveurs de l’international français.

La collaboration entre le Paris Saint-Germain et Bradley Barcola dure depuis trois saisons. Le joueur de 23 ans recruté à l’été 2023 à l’OL pour 45M€ + 5M€ de bonus est un sujet de discussions important pour la direction du PSG. A l’instar d’Ousmane Dembélé, le contrat de l’international français expirera le 30 juin 2028 chez l’institution parisienne. Le10sport.com vous a dévoilé en exclusivité le 10 mai dernier que les approches de Liverpool faisaient leur effet dans le camp Barcola.

Trois points de chute s’offrent à Bradley Barcola ? Et ce, alors que la résolution de sa situation contractuelle ne progresse pas plus que ça ces derniers mois au Paris Saint-Germain. En plus des Reds, les dirigeants d’Arsenal sont particulièrement intéressés par le profil de l’attaquant et répond parfaitement aux critères de recrutement des Gunners pour cet été, eux qui souhaitent renforcer le poste d’ailier gauche de l’équipe de Mikel Arteta. Selon le journaliste Fabrizio Romano, un autre club dont l’identité n’a pas fuité se joindrait à Arsenal et Liverpool dans la course à la signature de l’attaquant des Bleus qui va vivre sa première Coupe du monde avec la sélection tricolore sur le sol américain entre le 11 juin et le 19 juillet.