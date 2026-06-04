Transfert à 100M€ : Le PSG refroidi par un journaliste, «un dossier loin d’être simple»

Ciblé par le Paris Saint-Germain pour renforcer le secteur offensif, Yan Diomandé (Leipzig) a profité de son récent passage en conférence de presse pour lancer un appel du pied au club de la capitale. Mais la concurrence de Liverpool et le prix du transfert compliquent la tâche des Parisiens.
Après sa nouvelle victoire en Ligue des champions, le PSG peut désormais aborder la question du mercato qui pourrait être plus animé que l’an passé. Gonçalo Ramos et Lee Kang-In pourraient plier bagage, tandis que la prolongation de Bradley Barcola tarde à voir le jour. Pour renforcer le secteur offensif, le club de la capitale a coché le nom de Yan Diomandé. « Pour moi, c’est la priorité du PSG à ce poste-là. Des infos que j’ai, c’est la priorité du PSG au poste d’ailier », a notamment confié le journaliste Loïc Tanzi sur la chaîne L’Équipe.
« J’aime le PSG depuis petit »
De passage en conférence de presse avant de défier l’équipe de France en amical avec la Côte d’Ivoire, l’allier de 19 ans a d’ailleurs lancé un appel du pied au PSG : « J’ai une équipe qui s’occupe de ça. J’essaie de rester le plus concentré possible. J’aime le PSG depuis petit. Je crois que mon père était supporter du PSG. Mais je ne me projette pas sur l’avenir, je reste concentré sur la Coupe du Monde. On verra ce qu’il va se passer par la suite. »
Un dossier compliqué pour le PSG
Mais ce dossier s’annonce complexe pour le Paris Saint-Germain comme l’explique le journaliste Abdellah Boulma sur le réseau social X : « Entre le coût (élevé) de l’opération, la nécessité d’un départ et la concurrence de Liverpool, le dossier est loin d’être simple… ».
Pour Loïc Tanzi, Liverpool pourrait même disposer d’une longueur d’avance. « C’est typiquement de la comm’ parce qu’on sait qu’il est fan de Liverpool depuis tout petit, a ajouté le journaliste au sujet de la sortie du joueur en conférence de presse. Donc je pense qu’il a voulu remettre un peu le PSG là-dedans parce qu’il sent peut-être que l’intérêt du PSG est important ».