Transfert à 100M€ : Le PSG refroidi par un journaliste, «un dossier loin d’être simple»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ciblé par le Paris Saint-Germain pour renforcer le secteur offensif, Yan Diomandé (Leipzig) a profité de son récent passage en conférence de presse pour lancer un appel du pied au club de la capitale. Mais la concurrence de Liverpool et le prix du transfert compliquent la tâche des Parisiens.

Après sa nouvelle victoire en Ligue des champions, le PSG peut désormais aborder la question du mercato qui pourrait être plus animé que l’an passé. Gonçalo Ramos et Lee Kang-In pourraient plier bagage, tandis que la prolongation de Bradley Barcola tarde à voir le jour. Pour renforcer le secteur offensif, le club de la capitale a coché le nom de Yan Diomandé. « Pour moi, c’est la priorité du PSG à ce poste-là. Des infos que j’ai, c’est la priorité du PSG au poste d’ailier », a notamment confié le journaliste Loïc Tanzi sur la chaîne L’Équipe.

« J’aime le PSG depuis petit » De passage en conférence de presse avant de défier l’équipe de France en amical avec la Côte d’Ivoire, l’allier de 19 ans a d’ailleurs lancé un appel du pied au PSG : « J’ai une équipe qui s’occupe de ça. J’essaie de rester le plus concentré possible. J’aime le PSG depuis petit. Je crois que mon père était supporter du PSG. Mais je ne me projette pas sur l’avenir, je reste concentré sur la Coupe du Monde. On verra ce qu’il va se passer par la suite. »