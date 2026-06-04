Ibrahima Konaté au PSG : Le feuilleton officiellement terminé avec cette annonce !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain s’est une fois de plus assis sur le toit de l’Europe. Et le back-to-back-to-back est déjà sur certaines lèvres au sein du club : Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore le conseiller football Luis Campos. Des renforts sont attendus pendant le mercato d’été (15 juin-1er septembre), mais il ne faudra pas compter sur Ibrahima Konaté.

Cinq saisons et puis s’en va. Ibrahima Konaté ne s’est pas mis d’accord avec les dirigeants de Liverpool pour prolonger son bail. Et pourtant, comme le10sport.com vous le dévoilait dès décembre 2023, les échanges entre les deux parties ont duré un long moment. Finalement, Konaté a officialisé son départ dimanche dans la foulée de son arrivée à Clairefontaine en marge de la préparation à la Coupe du monde (11 juin-19 juillet).

«Konaté jouera au Real Madrid dès la saison prochaine» Ces derniers jours, le nom d’Ibrahima Konaté est annoncé au PSG ainsi qu’au Real Madrid. Cependant, le Paris Saint-Germain ne devrait pas pouvoir compter sur l’international français. La faute au président Florentino Pérez qui a déjà entériné sa signature à la Casa Blanca dans l’attente de sa possible réélection ce dimanche 7 juin. « Nous travaillons actuellement sur tous ces transferts. Je peux d'ores et déjà vous assurer que si je reste président du Real Madrid, l'un des meilleurs défenseurs au monde, à savoir Konaté, jouera au Real Madrid dès la saison prochaine ». a confié le patron du Real Madrid en interview avec AS.