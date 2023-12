EXCLU - Liverpool : Des discussions démarrent pour Ibrahima Konaté !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Sous contrat avec Liverpool jusqu’en juin 2026, Ibrahima Konaté est au cœur des préoccupations des Reds. Selon nos informations exclusives, l’international français vient d’ouvrir des discussions avec ses dirigeants pour envisager une prolongation de contrat.

En signant à Liverpool à l’été 2021 pour 40 millions d’euros, Ibrahima Konaté a relevé le défi le plus périlleux de sa jeune carrière. Chaudement désiré par l’entraîneur allemand, Jurgen Klopp, le colosse français s’est progressivement installé dans la défense des Reds. A 24 ans, il fait partie des pépites européennes à son poste. Un talent que Liverpool souhaite verrouiller à présent.

Début des discussions

Selon nos informations exclusives, des discussions viennent en effet de démarrer entre les dirigeants de Liverpool et les représentants d’Ibrahima Konaté. Son bail actuel court jusqu’en juin 2026, il n’y a pas « urgence ». Mais les dirigeants anglais souhaitent que son cas soit traité dans les semaines à venir pour qu’un accord intervienne d’ici la fin de la saison 2023-2024. Une manière de récompenser l’international français, tout en sécurisant son avenir et repoussant les possibles clubs intéressés.

