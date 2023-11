Kylian Mbappé à Liverpool: La stratégie cachée derrière la vente de Salah

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé se trouve dans la dernière année de son contrat au PSG qu’il n’a toujours pas prolongé malgré l’urgence. Liverpool se tiendrait prêt à se servir de l’opération Mohamed Salah potentiellement vendu à prix d’or à Al-Ittihad dans l’optique de faciliter la venue de Mbappé chez les Reds à Anfield à la prochaine intersaison.

Le feuilleton Kylian Mbappé continue d’animer l’actualité du PSG, mais pas seulement. En effet, lors du dernier rassemblement de l’équipe de France dont il en est le capitaine, Mbappé a été interrogé en conférence de presse et par TF1 sur son avenir au PSG. Lors du premier point presse face aux journalistes, Kylian Mbappé avait tenu un message clair sur son avenir.

Mbappé botte en touche en public pour son avenir, mais pas en privé

« Ce n'est pas du tout l'actualité de l'équipe de France. Je suis ici en tant que capitaine des Bleus, j'aimerais le rester pendant ces dix jours. Si cette question vous tient à cœur, venez au Campus (le centre d'entraînement du PSG, ndlr) et j'y répondrai si je suis en conférence de presse » . Depuis la fin de la trêve internationale et son retour au PSG, Kylian Mbappé n’a plus parlé de son avenir, lui qui pourrait être agent libre à la fin de la saison. D’après TeamTalk , l’avenir de Mbappé aurait de fortes chances de ne pas s’écrire au Paris Saint-Germain puisque le joueur se serait entretenu avec ses dirigeants en leur expliquant ses envies d’ailleurs.

Une vente à 230M€ de Salah pour accueillir Mbappé à Liverpool ?