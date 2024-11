Mercato - PSG : Incroyable, Luis Enrique s’imagine… au Real Madrid !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 54 ans, Luis Enrique est aujourd’hui l’entraîneur du PSG et si son contrat expire en juin prochain, l’officialisation de sa prolongation devrait tomber prochainement. L’Espagnol ne devrait pas quitter Paris de sitôt, mais ça ne l’empêche pas de penser à son avenir. Et voilà que Luis Enrique s’imagine… entraîner le Real Madrid.

D’abord joueur du Real Madrid, Luis Enrique était ensuite passé chez l’ennemi. En effet, en 1996, l’Espagnol avait alors rejoint le FC Barcelone. Un club où il a terminé sa carrière et entamé sa reconversion en tant qu’entraîneur. D’abord sur le banc de la réserve du Barça, Luis Enrique a par la suite pris les commandes de l’équipe première entre 2014 et 2017. Et s’il devenait ensuite l’entraîneur du Real Madrid ?

« Je peux battre un record »

Joueur du Real Madrid et du FC Barcelone, Luis Enrique s’imagine également entraîner la Casa Blanca et le club catalan. En effet, dans des propos pour TV3, celui qui officie actuellement au PSG a lâché : « Je pense que personne dans l'histoire n'a été joueur du Barça et de Madrid, ni entraîneur du Barça et de Madrid... Donc je peux battre un record ».

« Luis Enrique a signé »

Pour le moment, Luis Enrique reste l’entraîneur du PSG. Nommé par le club de la capitale à l’été 2023, l’Espagnol va prochainement parapher un nouveau contrat alors que le sien expire en juin prochain. Rien n’est encore officiel, mais ça serait comme si. Lors de L’After Foot, Daniel Riolo a d’ailleurs fait savoir que Luis Enrique avait paraphé son nouveau contrat : « Luis Enrique a signé ».