F1 - Hamilton-Leclerc : C’est officiel, Ferrari change ses pilotes !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une annonce surprise que Ferrari vient d'officialiser. La Scuderia a effectivement publié un communiqué afin d'annoncer que Dino Beganovic sera au volant de la SF-25 de Charles Leclerc à Barheïn lors de la première séance d'essais libres sur le circuit de Sakhir. Un changement de pilote inattendu.

Ferrari vient de publier un communiqué pour officialiser un changement de pilotes assez inattendu. En effet, le jeune Dino Beganovic, engagé cette saison en Formule 2 et membre de la Ferrari Driver Academy, sera au volant de la SF-25 lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn. A Sakhir, il remplacera donc Charles Leclerc le temps d'une séance comme la Scuderia vient de l'annoncer.

Dino Beganovic va remplacer Charles Leclerc

« Dino Beganovic va avoir un week-end chargé à Bahreïn : Le suédois de 21 ans de la Scuderia Ferrari Driver Academy participera à la deuxième manche du championnat de Formule 2 avec l'équipe Hitech Grand Prix et il fera également ses débuts de pilote lors d'une séance officielle de Formule 1, lorsqu'il prendra le volant de la SF-25 de Charles Leclerc pour la première séance d'essais libres. Ceci est conforme au règlement de la FIA qui stipule que chaque pilote de course doit céder sa place à un jeune pilote ayant moins de deux courses de Formule 1 à son actif, deux fois au cours de la saison - contre une fois l'année dernière », peut-on lire dans le communiqué officiel de Ferrari qui précise également que Dino Beganovic sera le cinquième pilote de la Ferrari Driver Académie à rouler en F1 au volant d'une monoplace de la Scuderia.

Cinquième pilote de la Ferrari Driver Academy à t

« Le vendredi 11 avril, Beganovic deviendra donc le cinquième pilote de la Maranello Academy à piloter une Ferrari lors d'une séance officielle, les quatre autres étant Charles et Arthur Leclerc, Robert Schwartzman et Oliver Bearman. Dino, qui a été inscrit à l'Académie en 2020, sera le deuxième Suédois à piloter pour la Scuderia en Formule 1, après Stefan Johansson qui a couru avec Ferrari en 1985 et 1986, terminant sur le podium six fois en 31 départs. Bien qu'il n'ait jamais piloté pour la marque de Maranello en Formule 1, le grand Ronnie Peterson a remporté plusieurs courses d'endurance au volant d'une Ferrari 312 P dans les années soixante-dix », ajoute le communiqué.