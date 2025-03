F1 - Verstappen : Red Bull prépare du lourd en secret !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen n’a remporté aucune des deux premières courses de cette année 2025. Dépassé en termes de rythme, notamment par McLaren, le champion néerlandais reste néanmoins dans la course, et pour la légende Sebastian Vettel, « Super Max » conserve toutes ses chances de titre en fin de saison.

Max Verstappen déjà dans le dur ? Le champion du monde en titre n’a pas su remporter la moindre course sur ces deux premières épreuves de la saison, battu par Lando Norris en Australie et par Oscar Piastri en Chine. Légende absolue de la Formule 1, Sebastian Vettel s’est exprimé sur les chances de titre du Néerlandais.

Vettel évoque Verstappen

« Je suis rentré à nouveau en contact avec lui alors qu’il était sur le point de battre le record du plus grand nombre de victoires consécutives. J’étais à neuf, puis il l’a égalé et je lui ai dit : ’Tu es meilleur que moi. Je suis sûr que tu vas me battre’. Il a répondu : ’Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr’. Et puis il a fait 10 ! », a déclaré l’ancien pilote allemand dans des propos relayés par Next-Gen Auto.

« Si quelqu’un peut le faire, c’est bien lui avec Red Bull »

« Je suis quasiment sûr qu’il en est capable. Si quelqu’un peut le faire, c’est bien lui avec Red Bull. J’ai de bons échos de sa part, de l’équipe, il y a de la confiance pour rebondir. On verra bien. Mais pour moi, à ce stade, c’est tout simplement passionnant à regarder. Oui, Lando (Norris) a prouvé qu’il avait les qualités requises. Il a le talent. Il fera probablement une meilleure saison cette année grâce à l’expérience acquise l’an dernier. Pour le moment, il semble que ce soit Max contre Lando, naturellement, car McLaren est très forte et Lando a acquis beaucoup d’expérience. Max n’est jamais à exclure et je pense que Red Bull va rebondir », conclut Sebastian Vettel.