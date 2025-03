Brad Pitt en Formule 1, l’énorme révélation !

Pierrick Levallet

Alors que la nouvelle saison bat son plein, Lewis Hamilton est impliqué dans un autre gros projet. Le pilote de Ferrari est le co-réalisateur du film F1, avec Brad Pitt dans le rôle principal. La sortie de l’oeuvre est prévue pour l’été 2025. Joe Kosinski s’est d’ailleurs livré sur les moyens déployés pour le tournage.

Si son transfert chez Ferrari a été au coeur de l’attention médiatique, Lewis Hamilton se fait également remarquer du côté d’Hollywood ! Le septuple champion du monde est le co-réalisateur du film F1, avec Brad Pitt dans le rôle principal. L’oeuvre raconte l’histoire de Sonny Hayes - un vétéran de la discipline, interprété par le célèbre acteur américain - qui rejoint l’écurie fictive Apex Grand Prix pour prendre sous son aile le jeune Joshua Pearce, incarné par Damson Idris. Joe Kosinski, le réalisateur du film, s’est d’ailleurs livré sur les moyens déployés pour donner de réelles sensations de course sur grand écran.

«Un tout nouveau système de caméra» pour le film F1 !

« Chaque fois que vous voyez Brad ou Damson au volant de ce film, ils pilotent eux-mêmes l’une de ces vraies voitures de course sur un vrai circuit de F1. C’est ainsi que nous avons abordé la réalisation de ce film. Nous avons dû développer un tout nouveau système de caméra. On ne peut pas mettre un équipement de 30 kilos sur une voiture de course et s’attendre à ce qu’elle fonctionne de la même manière. En plus de cela, je voulais vraiment pouvoir manipuler et déplacer les caméras pendant le tournage, ce que nous n’avions pas pu faire sur Top Gun, et nous avons donc installé des supports motorisés sur la voiture » a d’abord expliqué Joe Kosinski dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Il a fallu beaucoup de préparation pour y arriver»

« Il y a des émetteurs qui transmettent l’image. Nous avons des émetteurs qui contrôlent le mouvement de la caméra. Je suis assis à la station de base avec Claudio [Miranda], notre directeur de la photographie, et je regarde 16 écrans. J’ai des caméramans qui contrôlent les caméras et qui annoncent les mouvements de la caméra comme s’il s’agissait d’une émission de télévision en direct pendant qu’ils tournent. Il y a eu tellement de recherche, de technologie et de développement pour arriver à tourner une image, en plus de la formation des acteurs et de la logistique du tournage lors d’une vraie course, qu’il a fallu beaucoup de préparation pour y arriver » a-t-il ensuite ajouté. Pour rappel, la sortie du film est prévue pour juin 2025.