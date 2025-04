Antoine Dupont et Léa Seydoux, l’escapade que personne n’attendait

Axel Cornic

Ce dimanche 13 avril s’ouvre au Japon l’Exposition universelle, où seront présents près de 160 pays dont évidemment la France. Pour inaugurer le pavillon tricolore deux immenses stars sont attendues avec Teddy Riner et Sophie Marceau, mais d’autres pourraient bientôt suivre puisque du côté d’Osaka on devrait également voir un certain Antoine Dupont.

Véritable idole dans le monde du rugby, Antoine Dupont a franchi un énorme palier à l’été 2024, entrant définitivement dans la galaxie des plus grandes stars du sport français. Sa participation et surtout sa victoire incroyable aux Jeux Olympiques de Paris a fait exploser sa notoriété et désormais, on voit son visage partout, surtout très loin du sport.

Le phénomène Dupont

On a évidemment vu certaines Une de magazine, comme celle de Têtu qui avait beaucoup fait parler à l’époque. Mais Antoine Dupont est également devenu une égérie de mode puisque les marques se l’arrachent comme Louis Vuitton, mais également Adidas. Et personne n’a pu passer à côté des différentes publicités que le capitaine du XV de France a pu faire pour Volvic, partenaire officiel de le dernière Coupe du monde, vingt-trois ans après un certain Zinedine Zidane et son célèbre rituel d’avant-match dans le vestiaire.

L’Exposition universelle l’attend au Japon

Et Dupont s’exporte également ! Comme on l’apprend ces dernières heures, le rugbyman sera bientôt au Japon avec Léa Seydoux, célèbre actrice que l’on a pu voir dans La Vie d’Adèle ou encore la saga 007. Les deux devraient rendre visite au pavillon français de l’Exposition universelle 2025, qui a ouvert ses portes ce dimanche 13 avril du côté d’Osaka, au Japon. Et pour l’inauguration on a déjà pu voir deux autres très gros noms de la culture et du sport français, puisque ce sont Teddy Riner et Sophie Marceau qui ont fait le voyage jusqu’à l’ile japonaise d’Honshū.