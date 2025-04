Transfert d'un buteur : Il réclame une folie à l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour préparer son mercato estival, l’OM regarde notamment du côté des joueurs arrivant à la fin de leur contrat. En ce sens, les dirigeants marseillais sont annoncés sur la piste de l’attaquant du LOSC, Jonathan David. Le club serait en contact avec ses agents, mais l’international canadien aurait en revanche des demandes financières très élevées.

Jonathan David risque d’être un des animateurs du prochain mercato estival. Arrivé il y a cinq ans en provenance de La Gantoise, l’attaquant âgé de 25 ans est en fin de contrat au LOSC, avec qui il n’a pas prolongé. Son bail court jusqu'en juin 2025 et comme indiqué par Le 10 Sport, plusieurs clubs se sont déjà positionnés dans ce dossier.

L’OM tente le coup Jonathan David

Il faut dire qu’avec 25 buts et 11 passes décisives à son actif toutes compétitions confondues cette saison, l’opportunité de recruter Jonathan David sans dépenser d’indemnité de transfert est alléchante. Selon nos informations, en Angleterre, Arsenal, Tottenham et Manchester United sont intéressés par son profil. En Italie, la Juventus et l’Inter Milan le suivent également, alors que Naples lui a déjà fait une proposition très intéressante à laquelle l’international canadien (51 sélections, 32 buts) réfléchit encore.

Jonathan David a des demandes « XXL »

À moins que Jonathan David se laisse tenter par la possibilité de rester en Ligue 1, mais dans le sud de la France. « L'OM est à la recherche de joueurs libres. Jonathan David ? Je pense qu'au minimum l'OM a ou va tenter le coup. On verra après selon la place de l'OM pour la Ligue des champions », déclarait récemment le journaliste Florent Germain dans Rothen s’enflamme sur RMC. D’après les informations de La Tribune OM, les dirigeants marseillais essayeraient bel et bien de s’attacher les services du Canadien et seraient en contact avec ses agents. Les demandes financières de Jonathan David seraient en revanche « XXL », mais l’OM croirait en ses chances de le convaincre.