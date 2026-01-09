Michael Schumacher : Le douloureux abandon...

Plus de 12 ans après son terrible accident de ski, Michael Schumacher continue de faire parler de lui. Cette fois-ci c'est pour l'abandon de la monoplace qui lui avait permis de remporter sa première en 1992. La Benetton B192-05 est mise en vente et pourrait atteindre les 8,5M€.
C'est l'une des monoplaces mythiques dans l'histoire de la Formule 1. La Benetton B192-05 avait permis à Michael Schumacher de remporter sa première course, lors du Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps en août 1992. Cela rend donc cette voiture très particulière et Broad Arrow a annoncé sa mise en vente. Proposée aux enchères, elle pourrait atteindre plus de 8,5M€ selon les estimations. Yves Boitel, spécialiste automobile chez Broad Arrow, donne des détails.
Une monoplace mythique de Schumacher est mise en vente
« Nous ne pouvons pas cacher l'honneur que nous avons de pouvoir proposer publiquement, pour la toute première fois, la Benetton B192-05 qui a permis à Michael Schumacher de monter pour la première fois sur la plus haute marche du podium en F1 », confie-t-il dans des propos rapportés par Motorsport.com, avant de poursuivre.
« C'est sans aucun doute l'une des voitures les plus célèbres de l'histoire de la Formule 1, une monoplace qui a non seulement marqué le début de l'une des plus grandes carrières de F1 de tous les temps, mais qui a également symbolisé la fin de l'ère glorieuse des boîtes de vitesses manuelles au sommet du sport automobile. Nous nous attendons à ce que sa présentation lors de notre vente en ligne Global Icons : Europe suscite un intérêt considérable de la part des plus grands collectionneurs du monde entier », ajoute Yves Boitel.