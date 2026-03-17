Lewis Hamilton en couple avec Kim Kardashian : La réaction qui fait le buzz sur les réseaux sociaux !

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, la vie sentimentale de Lewis Hamilton fait couler beaucoup d’encre. Le Britannique aurait en effet retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. Les deux stars sont au coeur des rumeurs depuis plusieurs jours. Et une réaction du pilote de Ferrari n’a pas manqué de faire le buzz sur les réseaux sociaux.

Et si Lewis Hamilton avait enfin retrouvé l’amour ? Depuis sa séparation avec Nicole Scherzinger en 2015, le Britannique était plutôt discret sur sa vie sentimentale. Mais le pilote de Ferrari est au coeur des rumeurs depuis quelques semaines. La star de 41 ans serait en effet en couple avec Kim Kardashian. Le septuple champion du monde de F1 et la célèbre femme d’affaires américaine ont été aperçus à plus d’une reprise ensemble, y compris publiquement lors du Super Bowl.

Lewis Hamilton contre Max Verstappen : «On avait l’impression de faire du karting», l’annonce qui va faire parler en F1 ! https://t.co/xS8LhiukaG — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

Lewis Hamilton avec Kim Kardashian : Le buzz sur Instagram Mais jusqu’à présent, Lewis Hamilton et Kim Kardashian n’ont pas officialisé eux-même leur relation. Un commentaire du Britannique sur les réseaux sociaux n’a donc pas manqué de faire le buzz. Le troisième du dernier Grand Prix de Chine a en effet réagi à un post Instagram de Kim Kardashian avec un emoji les yeux en coeur. Il n’en fallait pas plus pour engendrer des milliers de j’aime et de nombreuses réactions. « Alors c'est officiel ? » a demandé un internaute. « Le cri que je viens de pousser ! » a écrit un autre. Si aucune annonce n’a été faite, Lewis Hamilton a néanmoins lâché ce qui peut être interprété comme un indice sur la nature de sa relation avec la superstar américaine.