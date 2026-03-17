Formule 1 : Max Verstappen craque, et des sanctions sont réclamées ! «Pour ceux qui ne respectent pas, il y a la porte»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Max Verstappen ne porte pas dans son cœur la nouvelle réglementation de Formule 1 que l’on découvre en cette saison 2026 et n’hésite pas à le faire savoir, un peu trop aux yeux d’un ancien pilote, pour qui les contestataires devraient être sanctionnés par les instances.

La nouvelle réglementation de la Formule 1 ne plaît pas à Max Verstappen, qui n’hésite pas à le rappeler quand il en a l’occasion. « Ce n'est pas très Formule 1. Cela ressemble plus à de la Formule E sous stéroïdes, disait-il déjà avant le coup d’envoi de la saison. Mais le règlement est le même pour tout le monde, donc il faut faire avec. Et ça, ce n'est pas mon problème, parce que je suis favorable à des chances équitables. Mais en tant que pilote, j'aime rouler à fond. Et en ce moment, on ne peut pas rouler comme ça ». Depuis, l’avis du Néerlandais n’a pas changé, au contraire.

Lewis Hamilton contre Max Verstappen : «On avait l’impression de faire du karting», l’annonce qui va faire parler en F1 ! https://t.co/xS8LhiukaG — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« C'est comme jouer à Mario Kart, ce n’est pas de la course » « Je ne prends plus aucun plaisir, qu’importe ma place, lâchait Max Verstappen après le Grand Prix d’Australie. Je ne prends plus aucun plaisir du tout. Je suis complètement vidé sur le plan émotionnel et physique ». Et la star de Red Bull semblait encore au bout du rouleau après sa course en Chine : « C'est toujours aussi terrible. Je ne sais pas, si quelqu'un aime ça, c'est qu'il ne comprend vraiment rien à la course. Non, ce n'est pas drôle du tout. C'est comme jouer à Mario Kart. Ce n'est pas de la course. Nous étions plus lents ce week-end, donc nous nous sommes battus toute la course avec Haas et Alpine. Bien sûr, avec d’autres voitures aussi. Regardez les dépassements : vous utilisez le boost pour dépasser, puis vous n’avez plus de batterie dans la ligne droite suivante et l’autre vous redépasse avec son boost. Pour moi, c'est juste une blague ». Un constat partagé par d’autres pilotes, à l’instar de Lando Norris. « C’était beaucoup trop chaotique. C’est le chaos, jugeait-il après la première course de la saison à Melbourne. Un grave accident est inévitable, et c'est bien dommage. On est au volant et on attend juste qu'il se passe quelque chose de catastrophique. Ce n'est pas une situation agréable, mais nous n'y pouvons rien pour le moment. C'est dommage, c'est très artificiel ». Des critiques qui ont du mal à passer auprès de certains observateurs.