Lewis Hamilton contre Max Verstappen : «On avait l’impression de faire du karting», l’annonce qui va faire parler en F1 !

Cette saison, la F1 a introduit une nouvelle réglementation qui n’est pas vraiment du goût de Max Verstappen. Le pilote de Red Bull n’a d’ailleurs pas manqué d’afficher son mécontentement. Lewis Hamilton, lui, semble plutôt apprécier ce changement au sein de la discipline, alors qu’il n’était pas spécialement convaincu non plus avant le Grand Prix d’Australie.
Pour le moment, Max Verstappen ne prend que peu de plaisir sur cette saison 2026 de F1. Il faut dire que le pilote de Red Bull n’apprécie pas vraiment la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur cette année. « Ce n'est pas très Formule 1. Cela ressemble plus à de la Formule E sous stéroïdes. Mais le règlement est le même pour tout le monde, donc il faut faire avec. Et ça, ce n'est pas mon problème, parce que je suis favorable à des chances équitables. Mais en tant que pilote, j'aime rouler à fond. Et en ce moment, on ne peut pas rouler comme ça » avait expliqué le quadruple champion du monde avant le coup d’envoi de la saison.
Lewis Hamilton retourne sa veste sur la nouvelle réglementation en F1
Lewis Hamilton, lui non plus, ne semblait pas spécialement apprécier ce changement apporté en F1. « La voiture est très agréable à piloter, c'est juste la puissance... La puissance est bonne quand on l'a, mais elle ne dure pas, et ce n'est pas très agréable... Vous savez, quand on commence le tour, on passe le dernier virage et un quart de la ligne droite à mi-régime, puis on passe à plein régime. Et c'est totalement contraire à ce qu'est la Formule 1 - à fond, attaque totale -. Là, on fait du 'lift and coast', etc. Cet aspect n'est pas très bon et je ne pense pas que les pilotes l'apprécient particulièrement » avait confié le Britannique. Seulement, après les deux premiers Grands Prix de la saison, le pilote de Ferrari semble avoir retourné sa veste à cet égard et ne partage plus vraiment l’opinion de Max Verstappen.
«Je pense que c’est le meilleur niveau de course que j’ai connu en Formule 1»
« Oui, les voitures sont plus faciles à suivre, bien plus qu’il y a quelques années. On peut vraiment se rapprocher d’une autre voiture sans perdre énormément d’appui. Honnêtement, je pense que c’est le meilleur niveau de course que j’ai connu en Formule 1. Par moments, on avait l’impression de faire du karting. Ça attaquait dans un virage, puis dans le suivant, encore et encore. Parfois, il n’y avait quasiment rien entre les voitures, peut-être l’épaisseur d’une feuille de papier. Mais nous ne nous sommes jamais touchés » a en effet confié Lewis Hamilton après sa troisième place au Grand Prix de Chine dans des propos rapportés par F1i.