Lewis Hamilton contre Max Verstappen : «On avait l’impression de faire du karting», l’annonce qui va faire parler en F1 !

Pierrick Levallet

Cette saison, la F1 a introduit une nouvelle réglementation qui n’est pas vraiment du goût de Max Verstappen. Le pilote de Red Bull n’a d’ailleurs pas manqué d’afficher son mécontentement. Lewis Hamilton, lui, semble plutôt apprécier ce changement au sein de la discipline, alors qu’il n’était pas spécialement convaincu non plus avant le Grand Prix d’Australie.

Pour le moment, Max Verstappen ne prend que peu de plaisir sur cette saison 2026 de F1. Il faut dire que le pilote de Red Bull n’apprécie pas vraiment la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur cette année. « Ce n'est pas très Formule 1. Cela ressemble plus à de la Formule E sous stéroïdes. Mais le règlement est le même pour tout le monde, donc il faut faire avec. Et ça, ce n'est pas mon problème, parce que je suis favorable à des chances équitables. Mais en tant que pilote, j'aime rouler à fond. Et en ce moment, on ne peut pas rouler comme ça » avait expliqué le quadruple champion du monde avant le coup d’envoi de la saison.

F1 : «Il y avait un requin», la grosse frayeur de Lewis Hamilton ! https://t.co/pzRa6GWP3M — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

Lewis Hamilton retourne sa veste sur la nouvelle réglementation en F1 Lewis Hamilton, lui non plus, ne semblait pas spécialement apprécier ce changement apporté en F1. « La voiture est très agréable à piloter, c'est juste la puissance... La puissance est bonne quand on l'a, mais elle ne dure pas, et ce n'est pas très agréable... Vous savez, quand on commence le tour, on passe le dernier virage et un quart de la ligne droite à mi-régime, puis on passe à plein régime. Et c'est totalement contraire à ce qu'est la Formule 1 - à fond, attaque totale -. Là, on fait du 'lift and coast', etc. Cet aspect n'est pas très bon et je ne pense pas que les pilotes l'apprécient particulièrement » avait confié le Britannique. Seulement, après les deux premiers Grands Prix de la saison, le pilote de Ferrari semble avoir retourné sa veste à cet égard et ne partage plus vraiment l’opinion de Max Verstappen.