F1 - Transfert de Verstappen : La nouvelle annonce qui ne va pas rassurer Red Bull !

Pierrick Levallet

Cette saison, Max Verstappen risque de faire parler de lui. L’avenir du Néerlandais chez Red Bull est très certainement lié aux performances de l’écurie autrichienne cette année. Et pour le moment, rien ne sourit au quadruple champion du monde. Le pilote de 28 ans a d’ailleurs fait une annonce qui ne risque pas de rassurer son équipe pour son futur.

Et si Max Verstappen quittait Red Bull à l’issue de cette saison de F1 ? Après avoir vu le titre lui échapper en 2025 au profit de Lando Norris chez McLaren, le Néerlandais pourrait quitter l’écurie autrichienne si jamais les prestations ne sont pas au rendez-vous cette année. Et pour le moment, le quadruple champion du monde connaît un début de saison chaotique. 6e du Grand Prix d’Australie, Max Verstappen n’a même pas pu terminer le Grand Prix de Chine ce dimanche. Le pilote de 28 ans a été contraint à l’abandon. Et il a fait une annonce qui ne risque pas de rassurer Red Bull à la sortie de la course.

Max Verstappen va quitter la F1 ? Il fixe sa condition pour continuer ! https://t.co/oI7GtRpsFu — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

«Vous ne savez pas ce que je sais» « À Melbourne, je n’avais pas de batterie. Et ici, c’est le même problème : je n’ai tout simplement pas de puissance. Dès que je relâche l’embrayage, le moteur ne répond pas. Le départ était un gros problème, comme hier lors du sprint. Ensuite, la course a été exactement la même : énormément de graining sur les pneus. Impossible d’attaquer, le rythme était terrible et l’équilibre de la voiture aussi. Vous ne savez pas ce que je sais. Moi, je n’ai jamais pensé que nous étions proches de Mercedes ou Ferrari » a confié Max Verstappen dans des propos rapportés par F1i.