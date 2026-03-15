F1 - «C'est comme jouer à Mario Kart» : Trop c'est trop, Max Verstappen craque en Chine !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le deuxième acte de la saison 2026 qui a sonné une nouvelle ère en Formule 1 s'est soldé par une autre victoire des deux monoplaces Mercedes le jour du Grand Prix. En Chine, ce dimanche, Max Verstappen a été contraint d'abandonner en pleine course. Ce qui l'a rendu encore plus amer au sujet de la nouvelle motorisation des voitures...

Ce dimanche 15 mars, loin des élections municipales dans l'hexagone, les pilotes français que sont Isack Hadjar, Pierre Gasly et Esteban Ocon se trouvaient sur le circuit de Shanghai pour le Grand Prix de Chine, le deuxième de la saison après la reprise en Australie la semaine dernière. Nouvelle saison, nouvelle réglementation avec des monoplaces flambant neuves qui contiennent une motorisation différente par rapport aux saisons précédentes dont une batterie rechargeable en course.

🔴 Après son abandon, Max Verstappen a de nouveau sévèrement critiqué les nouvelles F1 et la réglementation ! 😬



💬 "C'est toujours aussi terrible. Je ne sais pas, si quelqu'un aime ça, c'est qu'il ne comprend vraiment rien à la course. Non, ce n'est pas drôle du tout. C'est… pic.twitter.com/eAvkO9VRIH — Tear Off (@TearOffFR) March 15, 2026

«Vous utilisez le boost pour dépasser, puis vous n’avez plus de batterie dans la ligne droite suivante et l’autre vous redépasse avec son boost. Pour moi, c'est juste une blague» Ce qui déplait fortement à Max Verstappen qui a déjà plaisanté ces derniers temps concernant son ressenti d'être dans un kart comme dans la simulation Mario Kart et de ne pas piloter une monoplace de Formule 1. Après le ton léger, le quadruple champion du monde a utilisé des propos bien plus durs et sérieux dans la foulée de son abandon en pleine course à cause d'un « rythme catastrophique, un équilibre horrible ». « C'est toujours aussi terrible. Je ne sais pas, si quelqu'un aime ça, c'est qu'il ne comprend vraiment rien à la course. Non, ce n'est pas drôle du tout. C'est comme jouer à Mario Kart. Ce n'est pas de la course. Nous étions plus lents ce week-end, donc nous nous sommes battus toute la course avec Haas et Alpine. Bien sûr, avec d’autres voitures aussi. Regardez les dépassements : vous utilisez le boost pour dépasser, puis vous n’avez plus de batterie dans la ligne droite suivante et l’autre vous redépasse avec son boost. Pour moi, c'est juste une blague ». a confié Max Verstappen, un discours relayé par le média Tear Off.