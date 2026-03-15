F1 - «C'est comme jouer à Mario Kart» : Trop c'est trop, Max Verstappen craque en Chine !

Le deuxième acte de la saison 2026 qui a sonné une nouvelle ère en Formule 1 s'est soldé par une autre victoire des deux monoplaces Mercedes le jour du Grand Prix. En Chine, ce dimanche, Max Verstappen a été contraint d'abandonner en pleine course. Ce qui l'a rendu encore plus amer au sujet de la nouvelle motorisation des voitures...
Ce dimanche 15 mars, loin des élections municipales dans l'hexagone, les pilotes français que sont Isack Hadjar, Pierre Gasly et Esteban Ocon se trouvaient sur le circuit de Shanghai pour le Grand Prix de Chine, le deuxième de la saison après la reprise en Australie la semaine dernière. Nouvelle saison, nouvelle réglementation avec des monoplaces flambant neuves qui contiennent une motorisation différente par rapport aux saisons précédentes dont une batterie rechargeable en course.
«Vous utilisez le boost pour dépasser, puis vous n’avez plus de batterie dans la ligne droite suivante et l’autre vous redépasse avec son boost. Pour moi, c'est juste une blague»
Ce qui déplait fortement à Max Verstappen qui a déjà plaisanté ces derniers temps concernant son ressenti d'être dans un kart comme dans la simulation Mario Kart et de ne pas piloter une monoplace de Formule 1. Après le ton léger, le quadruple champion du monde a utilisé des propos bien plus durs et sérieux dans la foulée de son abandon en pleine course à cause d'un « rythme catastrophique, un équilibre horrible ». « C'est toujours aussi terrible. Je ne sais pas, si quelqu'un aime ça, c'est qu'il ne comprend vraiment rien à la course. Non, ce n'est pas drôle du tout. C'est comme jouer à Mario Kart. Ce n'est pas de la course. Nous étions plus lents ce week-end, donc nous nous sommes battus toute la course avec Haas et Alpine. Bien sûr, avec d’autres voitures aussi. Regardez les dépassements : vous utilisez le boost pour dépasser, puis vous n’avez plus de batterie dans la ligne droite suivante et l’autre vous redépasse avec son boost. Pour moi, c'est juste une blague ». a confié Max Verstappen, un discours relayé par le média Tear Off.
«Max, qui est un pilote toujours à l’attaque, c’est difficile à accepter et à digérer»
Team Principal de Mercedes, Toto Wolff qui a signé un nouveau doublé après Melbourne ce week-end a réagi au discours à charge de Max Verstappen concernant la nouvelle ère de la Formule 1. « Je veux dire, Max est vraiment dans une situation cauchemardesque. Quand vous regardez sa caméra embarquée en qualifications hier, cette voiture est tout simplement horrible à piloter. On peut le voir, mais ce n’est pas la même chose pour beaucoup d’autres équipes. Je pense que, du point de vue du spectacle, ce que nous avons vu aujourd’hui entre Ferrari et Mercedes était une bonne course. Il y a eu beaucoup de dépassements. (...) Le fait de devoir lever le pied en qualifications a clairement un coût, et pour quelqu’un comme Max, qui est un pilote toujours à l’attaque, c’est difficile à accepter et à digérer. Mais je dirais que c’est davantage un problème spécifique à la voiture qui amplifie la situation ». a confié Wolff dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.