Danse avec les Stars : Catastrophe pour Laure Manaudou, elle va quitter TF1 ?

Amadou Diawara

Après son frère, Florent, Laure Manaudou participe à Danse avec les Stars. Toutefois, l'ancienne nageuse pourrait ne plus faire long feu dans l'émission de TF1. En effet, Camille Combal, le présentateur de DALS, a annoncé ce vendredi que Laure Manaudou pourrait être disqualifiée la semaine prochaine.

Candidat de la saison 14 de Danse avec les Stars, Florent Manaudou a terminé à la deuxième place, derrière Lenie. Pour cette édition, c'est au tour de sa soeur, Laure, de s'illustrer sur les parquets de TF1. Toutefois, l'ancienne nageuse n'a pas pu réaliser sa chorégraphie avec Christian Millette ce vendredi soir lors du prime. « Malheureusement, Laure s’est blessée à l’entraînement cette semaine, elle ne pourra pas danser ce soir en direct », a lancé Camille Combal, le présentateur de DALS, avant d'interroger Laure Manaudou.

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«Elle ne pourra pas danser ce soir en direct» « Laure, on est évidemment tous très déçus. Qu’est-ce que vous avez ? C’est une entorse je crois », a demandé Camille Combal. « Oui, j’ai eu une entorse la semaine dernière en dansant le contemporain. J’ai un peu oublié tout ça, j’ai dansé dessus. Malheureusement, je ne peux pas danser en talons et je n’ai pas envie de me blesser, donc je préfère voir la semaine prochaine et être là, présente et me battre pour rester avec Christian », a répondu Laure Manaudou. « Vous le savez, Laure est une immense championne, on connaît son mental, si elle ne peut pas danser ce (vendredi) soir, c’est vraiment que ce n’est pas possible pour elle », a affirmé le présentateur de DALS.