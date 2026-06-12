Mercato : L’OM à la lutte avec deux clubs de Ligue 1 pour un attaquant français à 20M€

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’OM a trouvé son nouveau directeur sportif en la personne de Grégory Lorenzi. Avec cette arrivée, le club phocéen peut désormais avancer sur plusieurs dossiers pour ce mercato estival. Malgré des finances dans le rouge, on compte bien faire venir de nouveaux joueurs à Marseille. Un attaquant de Ligue 1 serait notamment dans les petits papiers de l’OM, mais pas seulement…

Une fois n’est pas coutume, le mercato estival s’annonce très animé à l’OM. Alors que le club phocéen repart sur un nouveau cycle, ça va s’accompagner de nombreux changements au sein de l’effectif d’Habib Beye. Ayant besoin de vendre pour renflouer les caisses, l’OM va également chercher à faire venir de nouvelles têtes. Une mission confiée à Grégory Lorenzi, nouveau directeur sportif olympien, qui aurait déjà coché le nom d’un attaquant de Ligue 1 : Pablo Pagis.

L’OM intéressé par Pagis avec Lens et le PFC A 23 ans, Pablo Pagis évolue aujourd’hui au FC Lorient, avec qui il vient de réaliser une saison aboutie en Ligue 1. Auteur de 10 buts et 5 passes décisives en championnat, l’attaquant des Merlus s’est fait remarquer et voilà qu’il a la cote pour ce mercato estival. Selon les informations de Ouest France, l’OM serait intéressé par Pagis, ayant déjà pris quelques renseignements pour ce dernier. Mais voilà que les Marseillais ne sont pas seuls sur ce dossier puisque le RC Lens et le Paris FC seraient également intéressés.