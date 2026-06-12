Mercato - PSG : Luis Campos a reçu une réponse à 130M€ pour deux transferts de l’été

Alexis Brunet

Cet été, le PSG compte bien se montrer offensif sur le mercato et il a d’ailleurs déjà commencé à creuser certaines pistes. Aux dernières nouvelles, le club de la capitale serait intéressé par deux joueurs de West Ham : Mateus Fernandes et Crysencio Summerville. Toutefois, pour les faire venir à Paris, Luis Campos devra mettre au moins 130M€ sur la table.

Après avoir remporté deux Ligues des champions de suite, le PSG réussira-t-il à faire le triplé la saison prochaine ? C’est en tout cas l’un des principaux objectifs du club de la capitale, mais pour y arriver il faudra se renforcer. Luis Enrique a déjà identifié certains manques pour son équipe, mais il va aussi devoir remplacer certains joueurs qui vont s’en aller à l’image de Gonçalo Ramos et de Kang-in Lee.

Le PSG vise deux joueurs de West Ham Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, mais Luis Campos commence déjà à s’activer pour offrir les joueurs dont a besoin Luis Enrique. Selon les informations de Foot Mercato, le PSG aurait d’ailleurs des vues sur deux joueurs de Premier League qui évoluent du côté de West Ham. Le club de la capitale serait très intéressé par Mateus Fernandes mais également Crysencio Summerville. Le premier est un milieu de terrain portugais de 21 ans, alors que le second est un ailier droit de 24 ans auteur de sept buts et cinq passes décisives cette saison.