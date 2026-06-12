Michael Olise prend la parole au sujet du PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il s’apprête à disputer sa toute première Coupe du monde avec l’équipe de France, Michael Olise est revenu sur sa campagne de Ligue des champions avec le Bayern Munich. Un parcours qui s’est arrêté en demi-finales face au PSG, une élimination que le joueur âgé de 24 ans a mis du temps à digérer.

Après avoir réussi à éliminer le Real Madrid au tour précédent, le Bayern Munich s’est retrouvé sur la route du PSG lors de la dernière édition de la Ligue des champions. Les deux équipes nous avaient offert un premier match d’anthologie au Parc des Princes, remporté par les Parisiens (5-4), eux qui ont ensuite réussi à ramener un match nul de leur déplacement à l’Allianz Arena (1-1) et donc à se qualifier en finale, remportée aux tirs au but face à Arsenal (1-1, 4-3 aux t.a.b.).

« Il faut du temps pour digérer la défaite » Éliminé en quarts de finale par l’Inter Milan en 2024-2025, le parcours de Michael Olise en Ligue des champions s’est donc arrêté au stade des demi-finales cette fois-ci. Une élimination sur laquelle l’international français (17 sélections) est revenu auprès de Highsnobiety : « À quel moment une défaite comme celle-là cesse-t-elle de vous trotter dans la tête ? Elle recommence à vous trotter dans la tête dès le coup de sifflet final. Il faut du temps pour digérer la défaite. On en tire les leçons pour s'améliorer. Puis, on passe à autre chose. Parfois on gagne, parfois on perd. Il ne faut pas s'appesantir dessus, mais en tirer des enseignements. Il ne suffit pas de se dire “Bon, on a perdu”, mais plutôt “Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ?” »