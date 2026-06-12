Lucas Chevalier : Réunion au sommet pour son départ du PSG ?

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a dépensé environ 40M€ pour arracher Lucas Chevalier au LOSC. Toutefois, sa première année s'est très mal passée. Alors que l'avenir de Lucas Chevalier est incertain, Luis Enrique aurait discuté longuement avec lui cette semaine.
Alors que le jeu au pied de Gianluigi Donnarumma ne lui donnait pas satisfaction, Luis Enrique a demandé à Luis Campos de lui offrir Lucas Chevalier. Après avoir négocié avec le LOSC, le conseiller football du PSG a exaucé le souhait de son entraineur. En effet, le Portugais a conclu une opération à hauteur de 40M€ avec les Dogues, et ce, pour boucler le transfert de Lucas Chevalier.
PSG : Lucas Chevalier sur le départ ?
Transféré au PSG l'été dernier, Lucas Chevalier est arrivé à Paris dans la peau d'un titulaire en puissance. Toutefois, l'international français n'a pas réussi à assumer son statut. Ayant perdu du crédit aux yeux de Luis Enrique au fil des mois, Lucas Chevalier a été relégué au rang de doublure de Matvey Safonov. Et alors qu'il n'est pas du tout parti pour retrouver une place dans le XI du PSG, le portier de 24 ans pourrait changer d'air dès cet été pour jouer régulièrement. D'ailleurs, à en croire Canal + Foot, Luis Enrique se serait entretenu longuement avec Lucas Chevalier cette semaine.
PSG : Luis Enrique a parlé longuement avec Lucas Chevalier
Questionné dans l'émission L'Equipe du soir, Régis Testelin a fait part de son inquiétude concernant la situation de Lucas Chevalier au PSG. « Ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que va devenir Lucas Chevalier. Je m'inquiète beaucoup pour lui, pour son avenir. On a tous cru comprendre qu'au PSG la porte était fermée et qu'un retour en numéro 1 est hautement improbable. Ça fait plusieurs semaines que je me demande où ce garçon peut rebondir compte tenu de son salaire, parce qu'il gagne 500 000€ par mois. C'est colossal. Même si le PSG prendra probablement une partie de son salaire en prêt, je lui souhaite d'être titulaire. Si c'est à Besiktas ou ailleurs, j'espère qu'il va trouver. Ce qui est arrivé peut flinguer une carrière ». Reste à savoir si Lucas Chevalier défendra toujours les couleurs du PSG en 2026-2027.