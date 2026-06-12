Lucas Chevalier : Réunion au sommet pour son départ du PSG ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a dépensé environ 40M€ pour arracher Lucas Chevalier au LOSC. Toutefois, sa première année s'est très mal passée. Alors que l'avenir de Lucas Chevalier est incertain, Luis Enrique aurait discuté longuement avec lui cette semaine.

Alors que le jeu au pied de Gianluigi Donnarumma ne lui donnait pas satisfaction, Luis Enrique a demandé à Luis Campos de lui offrir Lucas Chevalier. Après avoir négocié avec le LOSC, le conseiller football du PSG a exaucé le souhait de son entraineur. En effet, le Portugais a conclu une opération à hauteur de 40M€ avec les Dogues, et ce, pour boucler le transfert de Lucas Chevalier.

PSG : Lucas Chevalier sur le départ ? Transféré au PSG l'été dernier, Lucas Chevalier est arrivé à Paris dans la peau d'un titulaire en puissance. Toutefois, l'international français n'a pas réussi à assumer son statut. Ayant perdu du crédit aux yeux de Luis Enrique au fil des mois, Lucas Chevalier a été relégué au rang de doublure de Matvey Safonov. Et alors qu'il n'est pas du tout parti pour retrouver une place dans le XI du PSG, le portier de 24 ans pourrait changer d'air dès cet été pour jouer régulièrement. D'ailleurs, à en croire Canal + Foot, Luis Enrique se serait entretenu longuement avec Lucas Chevalier cette semaine.