Mercato - Lucas Chevalier : Un journaliste s’inquiète pour l’avenir du gardien du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Un an après son arrivée au PSG, Lucas Chevalier pourrait ne pas poursuivre avec le club de la capitale. Devenu la doublure de Matvey Safonov, le Français pourrait aller chercher du temps de jeu loin de Paris. Alors que ce possible départ fait l'objet de différentes rumeurs, ce dossier Chevalier est suivi de près par un journaliste, inquiet de ce qui attend le Parisien.

Arrivé au PSG en tant que numéro 1, Lucas Chevalier a fini la saison avec le statut de remplaçant. Devenu la doublure de Matvey Safonov, le Français a vécu des derniers mois compliqués, ce qui lui a même fait perdre sa place chez les Bleus pour la Coupe du monde. De quoi impacter l'avenir de Chevalier, recruté il y a un an seulement par le PSG ? A l'approche du mercato estival, les rumeurs se multiplient à propos d'un départ du gardien parisien, lui qui a été annoncé dernièrement dans le viseur du Besiktas.

« Je m’inquiète beaucoup pour lui, pour son avenir » Sur le plateau de L'Equipe du Soir, Régis Testelin a d'ailleurs réagi à cette information annonçant Lucas Chevalier au Besiktas. C'est alors que le journaliste a notamment dit du gardien du PSG : « Ça m’intéresse beaucoup de savoir ce que va devenir Lucas Chevalier. Je m’inquiète beaucoup pour lui, pour son avenir. On a tous cru comprendre qu’au PSG la porte était fermée et qu’un retour en numéro 1 est hautement improbable ».